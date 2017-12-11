UEFA Avrupa Ligi'nde kuralar çekildi

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu kura çekimi gerçekleştirildi.
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapılan kura çekiminde rakipler belirlendi.
Türk takımlarının olmadığı son 32 turu karşılaşmaları, 15 ve 22 Şubat 2018'de yapılacak.
İŞTE EŞLEŞMELER
* Borussia Dortmund - Atalanta
* Nice - Lokomotiv Moskova
* Kopenhag - Atletico Madrid
* Spartak Moskova - Athletic Bilbao
* AEK - Dinamo Kiev
* Celtic - Zenit
* Napoli - Leipzig
* Kızılyıldız - CSKA Moskova
* Lyon - Villarreal
* Real Sociedad - Salzburg
* Partizan - Plzen
* Steaua Bükreş - Lazio
* Astana - Sporting
* Östersunds - Arsenal
* Marsilya - Braga
* Ludogorets - Milan