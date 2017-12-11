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Lucas Paqueta'nın en güzel golleri

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1 UEFA Avrupa Ligi'nde kuralar çekildi UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu kura çekimi gerçekleştirildi ve rakipler belli oldu.

2 Beşiktaş'tan Bayern'e Werner'li cevap Şampiyonlar Ligi'nde eşleşen temsilcimiz Beşiktaş'la Alman ekibi Bayern Münih, sosyal medyadan atışmaya başladı.

3 Bayern Münih'ten Beşiktaş paylaşımları Bayern Münih cephesi Beşiktaş'ı değerlendirdi. Futbolcular ve teknik adam, siyah-beyazlı ekibin tehlikeli olduğu görüşünde hem fikir.

4 Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nin gediklisi Beşiktaş'ın son 16 turundaki rakibi Alman devi Bayern Münih oldu. Bavyera ekibi Şampiyonlar Ligi kupasını 5 kez müzesine götürdü.

5 Fikret Orman: Bayern Münih maçından ümitliyim Fikret Orman, Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri Bayern Münih'i değerlendirdi. Orman, "Biz de çantada keklik bir takım değiliz" dedi.

6 Kurada Bayern Münih çıkınca Fikret Orman Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi Bayern Münih olunca, Başkan Fikret Orman'ın yüzü düştü.

7 Beşiktaş'ın rakibi Bayern Münih Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki rakibi Alman ekibi Bayern Münih oldu.

8 Kaza yapan Burak Yılmaz'a ağır fatura Sarıyer'de sabaha karşı kaza yapan Burak Yılmaz'a, polis gelmeden olay yerinden uzaklaştığı için 1 milyon 425 bin lira masraf çıktı.

9 Mehmet Demirkol: Ben Tudor'u tutuyorum Sezon başından bu yana sert eleştirilere maruz kalan Hırvat teknik adam hakkında konuşan Demirkol, "Ben bu filmde Tudor'u tutuyorum" dedi.