UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon belli oluyor

Avrupa'nın iki numaralı kupası yarın sahibini bulacak. Marsilya ile Atletico Madrid finalde karşılaşacak. UEFA Avrupa Ligi finali yarın 21.45'te Lyon Stadı'nda oynanacak. Atletico Madrid yarı finalde Arsenal'i Marsilya da Salzburg'u elemişti.

Final öncesi iki takımda da kart cezalısı bulunmuyor. Ancak Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, 4 maçlık cezası nedeniyle finali kulübeden takip edemeyecek. UEFA Avrupa Ligi'ni geçen sezon Manchester United, finalde Ajax'ı yenerek kazanmıştı.

MARSİLYA İLE ATLETİCO MADRİD 3. KEZ

Marsilya ve Atletico Madrid, Avrupa kupalarında 3. kez karşılaşacak. İki takım, daha önce 2008-2009 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında karşı karşıya geldi. Tarafların ilk maçında, Javier Aguirre'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Atletico Madrid, Eric Gerets'in çalıştırdığı Marsilya'yı 2-1 yendi. Gruptaki ikinci karşılaşma ise golsüz sona erdi.

MADRİD'İN 9'UNCU AVRUPA KUPASI FİNALİ

Avrupa kupalarında Atletico Madrid, 9'uncu kez final oynayacak. Madrid ekibi, geçmiş yıllarda çıktığı 8 finalin 3'ünden galip ayrıldı. İlk finaline Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 1962'de çıkan İspanya temsilcisi, Fiorentina'yı 1-1 ve 3-0'lık skorlarla geçerek şampiyon oldu.

Aynı kupanın finalinde Atletico Madrid, 1963'te Tottenham'a 5-1, 1986'da Dinamo Kiev'e 3-0 kaybetti. UEFA Avrupa Ligi'nin 2010 finalinde Fulham'ı uzatmalarda 2-1 yenen Atletico Madrid, 2012'de de Athletic Bilbao'yu 3-0 mağlup ederek kupaya uzandı. Futbolun bir numaralı kupasında o zamanki adıyla Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1974'te finale çıkan Atletico Madrid, Bayern Münih'e 1-1 ve 4-0'lık skorlarla mağlup oldu.

Atletico Madrid, 1992'de UEFA Şampiyonlar Ligi adını alan turnuvada ise 2014 ve 2016 finallerinde Real Madrid'e kaybetmekten kurtulamadı. Atletico Madrid, rakibine 2014'te uzatmalarda 4-1, 2016'da ise normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten mücadelede penaltı atışları sonucu 5-3 yenildi.

MARSİLYA, AVRUPA'DA 5'İNCİ KEZ FİNALDE

Marsilya, 5'inci kez Avrupa'da bir final maçına çıkacak. İspanya ve Fransa temsilcileri, Avrupa kupalarında 5. kez finalde kozlarını paylaşacak. Önceki 4 finalde de İspanya takımları şampiyonluğun sahibi oldu. İki ülkenin takımları daha önce UEFA Kupası'nda bir kez finalde karşılaştı. Kupa finalinde Valencia, 2003-2004 sezonunda Marsilya'yı 2-0 yendi.

824 MİLYON EUROLUK FİNAL

UEFA Avrupa Ligi finalinde yarın karşı karşıya gelecek İspanya'nın Atletico Madrid ile Fransa'nın Olympique Marsilya takımlarının toplam futbolcu değeri 824 milyon 550 bin euro olarak dikkati çekiyor. Alman internet sitesi Transfermarkt'ın güncel verilerine göre Atletico Madrid'in tahmini piyasa değeri 636 milyon 650 bin, Olympique Marsilya'nın ise 187 milyon 900 bin euro.

Fransız Antoine Griezmann, 100 milyon euro ile Atletico Madrid'in, vatandaşı Florian Thauvin ise 28 milyon euro ile Olympique Marsilya'nın en pahalı futbolcusu olarak ön plana çıkıyor.