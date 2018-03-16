UEFA Avrupa Ligi'nde tur atlayan takımlar

İspanya ekibi Atletico Madrid, son 16 turunda 3-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova'ya konuk oldu.

Atletico Madrid, 16. dakikada Angel Correa'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Rakibine 20. dakikada Maciej Rybus'un kaydettiği golle karşılık veren Lokomotiv Moskova, 1-1'lik eşitliği sağladı ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci devrede etkili performans sergileyen konuk takım, 47. dakikada Saul Niguez, ilki penaltıdan olmak üzere 65 ve 70. dakikalarda Fernando Torres ile 85. dakikada Antoine Griezmann'ın golleriyle mücadeleden 5-1 galip ayrıldı.

Böylece Atletico Madrid, daha önce 2009-2010 ve 2011-2012 sezonlarında olmak üzere iki kez şampiyonluk yaşadığı UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselen ilk takım oldu.

A. BİLBAO-O.MARSİLYA

Fransa ekibi Olympique Marsilya, İspanya'da konuk olduğu Athletic Bilbao'yu 38. dakikada penaltıdan Dimitri Payet ve 52. dakikada Lucas Ocampos'un golleriyle 2-1 yendi. Ev sahibi ekibin golünü 74. dakikada Inaki Williams attı. İlk maçı da 3-1 kazanan Marsilya, çeyrek finale çıktı.

DİNAMO KİEV-LAZİO

İlk maçta 2-2 berabere kalan iki takımın mücadelesinde Ukrayna ekibi Dinamo Kiev, İtalya temsilcisi Lazio'yu ağırladı. Mücadeleden 23. dakikada Lucas Leiva ve 83. dakikada Stefan de Vrij'ın golleriyle 2-0 galip ayrılan Lazio, son 8 takım arasına kaldı.

ZENİT-LEİPZİG

Almanya temsilcisi Leipzig, 2-1 galip geldiği ilk maçın rövanşında, deplasmanda Rusya ekibi Zenit ile karşılaştı. Leipzig'in 22. dakikada Jean-Kevin Augustin ile öne geçtiği mücadele, Zenit'ten Sebastian Driussi'nin 45+1. dakikada attığı golle 1-1 berabere bitti. Leipzig, evinde aldığı galibiyetin avantajıyla çeyrek finale yükselmeyi başardı.

DİĞER MAÇLAR

Sporting Lizbon, Viktoria Plzen'e 2-1 yenilse de ilk maçtaki 2-0'lık galibiyetle tur atladı.



İlk maçı 2-1 kazanan Salzburg, rövanşta Borussia Dortmund ile golsüz berabere kalarak çeyrek finale çıktı.



Arsenal, 2-0 kazandığı ilk maçın rövanşında İtalyan rakibi Milan'ı 3-1 yenerek son 8 takım arasına girdi.



Yine gecenin bol gollü maçlarından CSKA Moskova ile Lyon arasındaki mücadeleyi 3-2 kazanan Rus ekibi, ilk maçta evinde 1-0 yenilmesine karşın deplasman kuralıyla çeyrek final biletini aldı.

Böylece Atletico Madrid, Olympique Marsilya, Lazio, Leipzig, Sporting Lizbon, Salzburg, Arsenal ve CSKA Moskova adlarını çeyrek finale yazdırmış oldu.