UEFA Başkanı: Amacımız ligleri tamamlamak

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, koronavirüs nedeniyle ara verilen liglerde, rakiplerinden farklı şekilde önde olan Celtic ve Liverpool gibi takımların şampiyon olarak tescil edilmesi için, liglerin tamamlanması gerektiğini belirtti.

UEFA ve üye ülkeler arasında yapılan toplantıdan sonra liglerin 30 Haziran'dan önce tamamlanması için çaba gösterileceği belirtilmişti.

"LİGLER BİTMEDEN ŞAMPİYON OLAMAZLAR"

Ancak eğer salgın düşünülenden kötüye gider ve liglerin tamamen iptal edilmesine neden olursa ne olacak?

Konu hakkında açıklama yapan Ceferin; "Bazı yalan haberler gördüm. UEFA'nın liglerin bitirilmesini ve hali hazırda ilk sırada yer alan takımları şampiyon ilan edilmesini planladığına dair haberler gördüm. Bunların hiçbirisi doğru değil. Amacımız ligleri tamamlamak. Bunun dışında herhangi bir federasyona tavsiyede bulunmadık." dedi.

Ligler ertelendiği sırada Celtic en yakın rakibinin 13 puan, Liverpool ise 25 puan önünde lider durumdaydı.