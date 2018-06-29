UEFA Başkanı Ceferin'den Galatasaray açıklaması

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Galatasaray'ın FFP için yaptığı anlaşmanın tekrar gözden geçirilme kararı ile ilgili konuştu ve bir değişiklik olacağı anlamının çıkarılmaması gerektiğini belirtti.

"DOSYAYI İNCELEMEK BAŞKA ANLAMA GELMEZ"

CNN Türk'e konuşan Aleksander Ceferin "Galatasaray ile UEFA arasında bir anlaşma yapıldı. Dosya neden Hukuk Kurulu'na gönderildi. Bu ne anlama geliyor?" sorusuna "Öncelikle şunu belirteyim; özel dosyalarla ilgili yorum yapmıyorum. Bunu yapmıyorum çünkü bağımsız bir komisyonumuz var. Bir sorunla karşılaşıldığında onlar karar veriyor. Ancak şunu da belirteyim, yönetmeliğimize göre Hakem Komisyonu'nun, bazı durumlarda karar düzeltme hakkı bulunuyor. Ama bu illa ki olacak anlamına gelmiyor. Bir şey değişecek anlamına da gelmiyor. Aslında büyük bir anlam da yüklememek lazım; dosyaya bakacak ve bir revizyon gerekip gerekmediğine karar verecekler. Bu çok sıra dışı bir olay değil; sıkça yapılan bir uygulama. Başka bir kararın çıkacağı anlamına gelmez" yanıtını verdi.

"GALATASARAY İÇİN KONUŞMUYORUM"

"Yani Galatasaray için verilen karar devam ediyor değil mi? Bir değişiklik yok?" sorusunu cevaplayan UEFA Başkanı Ceferin "Bir kez daha söylüyorum. Verilmiş bir karar hakkında yorum yapmayacağım. Anlaşma aynı şekilde devam ediyor ve güncel. Bunu biliyoruz çünkü Hakem Kurulu herhangi bir şey yapmadı ve değişiklik talep etmedi. Tekrar ediyorum ben Galatasaray hakkında konuşmuyorum. Real Madrid veya Tottenham hakkında da konuşmuyorum. Kararı veren bağımsız bir komite, verilen karar sizin zannettiğiniz kadar olağan dışı değil. Anormal bir durum yok" ifadelerini kullandı.

"TÜRK FUTBOLU ADINA İYİMSERİM"

Ceferin "Peki Finansal Fair Play açısından sizce hala diğer Türk takımları için de tehlike var mı?" sorusunu şöyle yanıtladı: "Aslına bakılırsa Finansal Fair Play kriterlerinin kulüpler için bir tehlike olduğunu söylememelisiniz. Esas bu kriterleri kaale almayan kulüpler futbol için bir tehlike teşkil ediyor. Diğer yandan Türkiye’deki sürecin iyiye doğru geliştiğini düşünüyorum. Şuna hep mutlu olmuşumdur. Tüm dünyada tanınan ciddi iş adamlarının kulüplerde başa geçmesi beni fazlasıyla sevindiriyor. O yüzden Türk futbolu adına çok iyimserim. Türkiye’de futbola nasıl bir tutkuyla bağlı olunduğunu gördüğümde gelecek adına çok umutlanıyorum. Ben olsam çok panik yapmazdım."