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UEFA'dan Beşiktaş'a kedi cezası geliyor

UEFA, Bayern Münih maçındaki yetersiz organizasyon(sahaya kedi girmesi), merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve sahaya yabancı madde atılması nedeniyle Beşiktaş'ı disiplin kuruluna sevk etti.

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UEFA, sahaya yabancı madde atma, yetersiz organizasyon ve merdiven boşluklarının dolu olması nedeniyle Beşiktaş'ı disiplin kuruluna sevk etti.

KEDİ GİRMESİ YETERSİZ ORGANİZASYON

Karşılaşmada sahaya kedi girmesinin, "yetersiz organizasyon" olarak değerlendirildiği ifade edilirken,"sahaya yabancı madde atma" maddesinin nedeni ise bilinmiyor.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde geçen sezon deplasmanda oynadığı Lyon maçında çıkan olaylar sonrasında 2 yıl ertelemeli 1 yıl men cezası almıştı. Ancak, UEFA'nın bu disiplin sevkinden dolayı Avrupa'dan men değil, para cezası vermesi bekleniyor. Karar 31 Mayıs'ta açıklanacak.

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