UEFA en çok Türk takımlarını Avrupa'dan men etti

Trabzonspor, UEFA tarafından Avrupa kupalarından men edilen 10. Türk takımı oldu.

UEFA'nın 2011 yılında hayata geçirdiği Finansal Fair Play (FFP) ile diğer mali kuralları sonucunda en fazla men cezası alanların başında Türk kulüpleri geliyor.

UEFA'nın 2011 yılında başlattığı FFP kuralları ve mali kriterler kapsamında Galatasaray, Beşiktaş, Gaziantepspor, Bursaspor, Kardemir Karabükspor ve dün de Trabzonspor olmak üzere 6 Türk takımı Avrupa müsabakalarından men cezası aldı.

Türk kulüplerinden bazıları FFP kuralları ve mali kriter ihlalleri dışında da son yıllarda UEFA tarafından Avrupa kupalarından men cezasına çarptırıldı.

Bu kapsamda, şike iddiaları nedeniyle Fenerbahçe, Beşiktaş, Eskişehirspor ve Sivasspor ile UEFA Kulüp Lisansı alamadığı için Kasımpaşa, UEFA tarafından daha önce Avrupa kupalarından men edildi. Böylece, toplamda 10 Türk kulübü UEFA tarafından Avrupa kupalarından men edilmiş oldu.

4 BÜYÜKLER 2011'DEN BERİ MALİ KONULARI DÜZELTMEYE ÇALIŞIYOR

Toplam borçları yaklaşık 10 milyar lirayı aşan "Dört büyükler", UEFA ile sürdürülen yapılandırma anlaşmaları ile 2011 yılından beri finansal durumlarını düzeltmeye çalışıyor.

"Dört büyükler" içinde finansal kriterler kapsamında Avrupa'dan men cezası almayan tek takım Fenerbahçe kaldı. Diğer taraftan Fenerbahçe ise şike iddiaları nedeniyle Avrupa kupalarından men cezası almıştı.

UEFA EN ÇOK TÜRK TAKIMLARINI MEN ETTİ

UEFA'nın 2011 yılında hayata geçirdiği finansal fair play (FFP) ile diğer mali kuralları sonucunda en fazla men cezası alanların başında Türk kulüpleri geliyor. 6 Türk takımı, FFP kapsamında Avrupa'dan men cezası aldı.

Türk takımları dışında, UEFA Finansal Fair Play kurallarının ihlali kapsamında Avrupa'dan bazı ekipler de men cezaları aldı. Türkiye'den sonra en fazla men edilen takımlar Romanya ve Ukrayna takımları oldu. Romanya'dan Rapid Bükreş, Cluj, Targu Mureş ve Astra ile Ukrayna'dan Dnipro ve Metalurh Donetsk takımları da UEFA tarafından Avrupa kupalarından men cezası almıştı.

Türk takımları dışında son yıllarda Avrupa'da men cezası alan kulüpler arasında öne çıkanlar ise İngiltere'den Manchester City, İtalya'dan Milan, Yunanistan'dan Panathinaikos ve Rusya'dan Rubin Kazan takımları.