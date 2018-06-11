UEFA, Fenerbahçe'nin cezalarını esnetiyor

Fenerbahçe'nin, Finansal Fair Play (FFP) anlaşmasındaki performansı, UEFA yetkililerinin dikkatini çekti. Yeni yönetimiyle, yeni bir yola çıkan sarı-lacivertlilere İsviçre'den güzel haberler yakında.

UEFA, geçtiğimiz sezonlarda anlaşmaya sadık kalmak için büyük gayret gösteren Fenerbahçe'yi zorlayan 'sattığın kadar al' şartını esnetmeye hazırlanıyor. Böylece Fenerbahçe, har vurup harman savurmadan minimum seviyede bonservis ödemeleriyle transfer yapabilecek.

TEDBİR ŞARTI KALKIYOR

Bu durum, sarı-lacivertlilerin önünde hiç kısıtlama kalmadığı anlamına gelmiyor. UEFA kulüpten yine bütçe disiplini istiyor. Fenerbahçe bu sezon, bütçesinde hiç açık vermemek, yani zarar etmemek zorunda. Bunu başarmak için en önemli şart, transferde fazla açılmamak.

Bu sezon 'sattığın kadar al' kuralının yanı sıra, UEFA A listesine dahil edilecek oyuncu sayısı ve 5.5 milyon euroluk UEFA gelirindeki tedbir gibi başka kısıtlamaların da kalkması bekleniyor.

KAP BİLDİRİMİ NE DİYORDU?

F.Bahçe'nin 2016'da Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, bahsedilen sınırlandırmaların "Kriterlere uyum gösterilmesi" durumunda sona ereceği belirtiliyor.

İşte o 3 önemli madde: Şirketimiz, UEFA A listesine dahil edilecek yeni oyuncu transferlerinde belirli bir sınırlandırmayı kabul etmektedir. Bu sınırlama, sezon bazında net transfer gelirlerinin pozitif olması şartını içermektedir. Mali kriterlere uyum gösterilmesi durumunda, 2018-19 sezonundan itibaren sınırlandırma sona erecektir. Şirketimiz UEFA A listesine 2016-17 sezonunda 22 oyuncu, 2017-18 sezonunda 23 oyuncu dahil edebilecektir. Mali kriterlere uyum durumunda, 2018-19 sezonundan itibaren bu sınırlandırma sona erecektir.

Şirketimiz toplam 7.5 milyon Euro tutarına kadar UEFA katılım gelirlerine tedbir konulmasını kabul etmekte olup, bu tutarın 2 milyon Euro'luk kısmı 2015-16, 2016-17 ve 2017- 18 sezonlarında 3 eşit taksit halinde UEFA'ya ödenecektir. Kalan 5.5 milyon Euro üzerindeki tedbir şarta bağlı olup önümüzdeki sezonlarda bu anlaşmada yer alan operasyonel ve mali kriterlere uyum gösterilmesi durumunda UEFA tarafından kaldırılacaktır.

DENK BÜTÇE İÇİN GELİRLER ARTMALI

Bonservis kısıtlamasının kalkacağı transfer sezonunda "denk bütçe" şartı daha önemli hale geliyor. Çünkü Fenerbahçe, bu şartı tutturursa hem UEFA nezdindeki saygınlığını hem de gelecek sezonlar için yeni esneklikler kazanma şansını artıracak. Denk bütçe şartının yerine getirilmesi için en önemli nokta ise futbol gelirlerinin artması.

Ali Koç'un mazbata töreninde taraftara yaptığı, "Forma satış rekoru kıralım, kombineleri hemen bitirelim" şeklindeki çağrısının altında yatan asıl gerçek bu. Yönetim, hem taraftarın kattığı değer hem de getireceği yeni sponsorluklarla gelirleri artıracak ve böylece Fenerbahçe transferde daha fazla hareket şansı elde edecek.