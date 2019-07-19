UEFA'nın Fenerbahçe kararı

Fenerbahçe'ye UEFA'dan müjdeli haber geldi.
UEFA yapılan görüşmeler ve toplantılar sonucunda Fenerbahçe'ye men cezası vermeme kararı aldı.
YAPTIRIMLAR VAR
Buna karşın UEFA tarafından sarı lacivertli kulübe uygulanacak yaptırımlar belli oldu.
İşte o yaptırımlar:
2 MİLYON EUROLUK GELİRE EL KOYMA KARARI
Fenerbahçe'nin 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında elde edeceği 2 milyon euroluk gelire el konma kararı verildi. Ancak sarı lacivertli kulüp mevcut borçlarını 15 Ekim 2019'a kadar yapılandırır ve ulusal finans kurallarına uyarsa bu rakam 1 milyon euroya inecek.
GELİR GİDER TABLOSUNDA ARTIYA GEÇME ŞARTI
Fenerbahçe, 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında transfer gelir gider tablosunda artıya geçmezse UEFA kadrosuna yeni oyuncu tescil edemeyecek.
EN FAZLA 23 OYUNCU BİLDİRECEK
2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında Fenerbahçe, UEFA organizasyonlarına en fazla 23 futbolcu bildirebilecek.