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UEFA'nın Fenerbahçe kararı

Fenerbahçe'yi Avrupa'dan men etmeyen UEFA, finansal fair play çerçevesinde yaptırımları yeterli gördü.

| Haber Merkezi
UEFA'nın Fenerbahçe kararı
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Fenerbahçe'ye UEFA'dan müjdeli haber geldi.

UEFA yapılan görüşmeler ve toplantılar sonucunda Fenerbahçe'ye men cezası vermeme kararı aldı. 

YAPTIRIMLAR VAR

Buna karşın UEFA tarafından sarı lacivertli kulübe uygulanacak yaptırımlar belli oldu.

İşte o yaptırımlar:

2 MİLYON EUROLUK GELİRE EL KOYMA KARARI

Fenerbahçe'nin 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında elde edeceği 2 milyon euroluk gelire el konma kararı verildi. Ancak sarı lacivertli kulüp mevcut borçlarını 15 Ekim 2019'a kadar yapılandırır ve ulusal finans kurallarına uyarsa bu rakam 1 milyon euroya inecek.

GELİR GİDER TABLOSUNDA ARTIYA GEÇME ŞARTI

Fenerbahçe, 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında transfer gelir gider tablosunda artıya geçmezse UEFA kadrosuna yeni oyuncu tescil edemeyecek.

EN FAZLA 23 OYUNCU BİLDİRECEK

2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında Fenerbahçe, UEFA organizasyonlarına en fazla 23 futbolcu bildirebilecek.

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