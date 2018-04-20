UEFA, Fenerbahçe'ye izin verdi G.Saray'la görüşecek

UEFA'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'ı yakından ilgilendiren açıklama geldi.
FENERBAHÇE'YE ONAY GELDİ
UEFA’da Finansal Fair Play ile ilgili dosyası olan kulüplerden Fenerbahçe’ye onay yazısı geldi.
Sarı-lacivertliler gelecek sezon Avrupa kupalarında mücadele edebilecek. Galatasaray’ın durumu ise mayıs aynında belli olacak.
G.SARAY'IN DURUMU 11 MAYIS'TA GÖRÜŞÜLECEK
Sarı-kırmızılılarla ilgili karar 11 Mayıs’ta İsviçre’de yapılacak toplantıda verilecek.
Galatasaray yönetimi geçtiğimiz ay UEFA yetkilileriyle Cenevre'de bir araya gelmiş ve mali yapıyı düzeltmek için yapılan çalışmaları anlatmıştı