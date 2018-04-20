Ensonhaber.com'a dön

UEFA, Fenerbahçe'ye izin verdi G.Saray'la görüşecek

UEFA, sarı-lacivertlilere Finansal Fair Play konusunda bir sorun olmadığına dair yazı gönderdi. Galatasaray Kulübü’nün durumu ise mayıs ayında belli olacak.

UEFA, Fenerbahçe'ye izin verdi G.Saray'la görüşecek
Yorum Yap

UEFA, Fenerbahçe'ye izin verdi G.Saray'la görüşecek

UEFA'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'ı yakından ilgilendiren açıklama geldi.

FENERBAHÇE'YE ONAY GELDİ

UEFA’da Finansal Fair Play ile ilgili dosyası olan kulüplerden Fenerbahçe’ye onay yazısı geldi.

Sarı-lacivertliler gelecek sezon Avrupa kupalarında mücadele edebilecek. Galatasaray’ın durumu ise mayıs aynında belli olacak.

G.SARAY'IN DURUMU 11 MAYIS'TA GÖRÜŞÜLECEK

Sarı-kırmızılılarla ilgili karar 11 Mayıs’ta İsviçre’de yapılacak toplantıda verilecek.

Galatasaray yönetimi geçtiğimiz ay UEFA yetkilileriyle Cenevre'de bir araya gelmiş ve mali yapıyı düzeltmek için yapılan çalışmaları anlatmıştı

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM