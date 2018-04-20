G.Saraylı futbolcuların motive olmak için dinledikleri şarkı

Beşiktaş'ın armasında neden Türk bayrağı var

1 Başakşehir evinde Kayseri'yi yendi Spor Toto Süper Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Medipol Başakşehir, Arda Turan'ın 1 gol 1 asist ile yıldızlaştığı maçta Kayserispor'u 3-1 yendi ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

2 UEFA, Fenerbahçe'ye izin verdi G.Saray'la görüşecek UEFA, sarı-lacivertlilere Finansal Fair Play konusunda bir sorun olmadığına dair yazı gönderdi. Galatasaray Kulübü’nün durumu ise mayıs ayında belli olacak.

3 Derbinin PFDK sevkleri TFF, tatil edilen olaylı derbiden sonra Fenerbahçe, Beşiktaş ve Pepe'yi PFDK'ya sevk etti. Sarı-lacivertli taraftarlarla atışan Tolga Zengin ise PFDK'ya sevk edilmedi.

4 Vatandaşın derbi yorumu Olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini yorumlayan vatandaş "Hayvanlar alemini tanıdıkça hayvan olasım geliyor, insanlar alemini tanıdıkça insanlıktan çıkasım geliyor" dedi.

5 Başsavcılıktan olaylı derbi için açıklama yapıldı İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, dün Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan olaylı derbi için yaptığı açıklamada, açılan soruşturmanın örgütsel yapı şüphesiyle genişletileceğini ifade etti.

6 Tite'nin yardımcıları Talisca için geliyor Brezilya Teknik Direktörü Tite, Dünya Kupası için aday kadrosunu şekillendiriyor. Türkiye'ye gelecek olan Tite'nin yardımcıları, Listesine Beşiktaş'ı alırken, F.Bahçe'nin maçını almadı.

7 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın derbi yorumu: Kumpas var Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, olaylar nedeniyle tatil edilen F.Bahçe-Beşiktaş derbisi hakkında konuştu. Erdoğan, derbiye kumpas kurulduğunu söyledi.

8 Beşiktaş kaptanları Şenol Güneş'i ziyaret etti Tolga Zengin, Oğuzhan Özyakup ve Necip Uysal, Şenol Güneş'in evine giderek geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Güneş sohbet sırasında, "Bu bir milat olmalı" dedi.

9 Şenol Güneş'in ilk sözleri: İçim acıyor F.Bahçe-Beşiktaş derbisinde yaralanan ve başına 5 dikiş atılan Şenol Güneş, yaşanan olaylarla ilgili açıklamalarda bulundu. Güneş, "Bana değil Türk futboluna yapıldı" dedi.