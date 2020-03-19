UEFA, FFP'de esnekliğe gidecek

Dünya koronavirüs sebebiyle krize girdi. Futbol da haliyle bundan nasibini aldı. Zarar uluslararası boyutlara ulaştı.

Bilindiği gibi UEFA, bir süredir uygulamaya koyduğu sert yaptırımlarla kulüplerin ekonomisini dengelemeye ve ayakta tutmaya çalışıyordu. Bu bağlamda da Galatasaray başta olmak üzere büyük kulüplerimizin de UEFA ile gelecek yıllara dayalı anlaşmaları taahhütleri bulunuyordu.

FFP'DE ESNEKLİK GÖSTERİLECEK

Öncelikli olarak kulüplerin durumunu düşünen Avrupa futbolunun patronu UEFA'dan pozitif mesajlar geldi.

Gelişmeleri yakından takip eden Aleksander Ceferin başkanlığındaki UEFA, sezon sonu ve gelecek sezon öncesini dikkate alarak kulüplere Finansal Fair Play (FFP) konusunda kolaylık sağlamayı düşünüyor.

Kulüplerin önemli can damarlarından olan hasılatların kesilmesini de dikkate alan UEFA heyeti, Finansal Fair Play'de esnekliğe gidecek. Cezai yaptırımlar şimdilik askıya alınacak.