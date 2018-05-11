Ensonhaber.com'a dön

UEFA Galatasaray'a Avrupa cezası vermeyecek

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "UEFA, Avrupa kupalarına katılmak için herhangi bir engelleme olmayacağını bize söyledi" dedi.

UEFA Galatasaray'a Avrupa cezası vermeyecek
Yorum Yap

UEFA Galatasaray'a Avrupa cezası vermeyecek

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'den taraftarlara UEFA müjdesi geldi.

"AVRUPA KITALARINA KATILACAĞIZ"

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, UEFA'nın sarı-kırmızılı takımla ilgili verdiği kararı açıkladı. Cengiz, "UEFA'nın bize verdiği bilgiye göre Avrupa kupalarına katılacağız" ifadesini kullandı.

"HERHANGİ BİR ENGEL YOK"

"Bir telefon aldım." diyen Cengiz, "Çok mutlu oldum. Ben seçim çalışamıyorum. Galatasaray önümüzdeki yıl Avrupa kupalarına katılacak. Herhangi bir engel yok. Önümüzdeki günlerde Cenevre'ye gideceğiz, taahhüt sözleşmesi yapacağız. Bir takım talepler olacak. Bunlara uyma şartıyla katılacağız. Biz gerekenlere uyduk. Sportif AŞ olarak da taahüt ettik" dedi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM