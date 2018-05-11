UEFA Galatasaray'a Avrupa cezası vermeyecek

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'den taraftarlara UEFA müjdesi geldi.

"AVRUPA KITALARINA KATILACAĞIZ"

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, UEFA'nın sarı-kırmızılı takımla ilgili verdiği kararı açıkladı. Cengiz, "UEFA'nın bize verdiği bilgiye göre Avrupa kupalarına katılacağız" ifadesini kullandı.

"HERHANGİ BİR ENGEL YOK"

"Bir telefon aldım." diyen Cengiz, "Çok mutlu oldum. Ben seçim çalışamıyorum. Galatasaray önümüzdeki yıl Avrupa kupalarına katılacak. Herhangi bir engel yok. Önümüzdeki günlerde Cenevre'ye gideceğiz, taahhüt sözleşmesi yapacağız. Bir takım talepler olacak. Bunlara uyma şartıyla katılacağız. Biz gerekenlere uyduk. Sportif AŞ olarak da taahüt ettik" dedi.