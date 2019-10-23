UEFA Gençlik Ligi maçında olay çıktı

UEFA Gençlik Ligi'nde oynanan Olympiakos-Bayern Münih karşılaşmasında, yüzleri maskeli veya kasket takmış Yunan ekibinin taraftarları sahaya girerek, ellerinde sopalarla Bayernli futbolcuları ve Alman taraftarları kovaladılar.

6 BAYERNLİ YARALANDI

Sahadaki güvenlik güçleri yaşananları önlemekte yetersiz kalırken, çıkan olaylarda 6 Bayern taraftarı yaralandı.

Bazılarının yüzünün kanlar içerisinde kaldığı görüldü. Bunlardan ikisi hastaneye kaldırıldı. Bu holigan grubun sahaya dalmasının ardından maç kesintiye uğradı. Olympiakoslu futbolcular, Alman taraftarların tribününe giderek yaşananlardan dolayı özür diledi.

OLYMPİAKOS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Emniyet güçleri, yaklaşık 80 kişilik bir grubun maçın oynandığı stada motosikletlerle geldiklerini ve bunlardan 30’unun olaya karıştığını açıkladı. Olympiakos kulübü açıklama yaparak olayları kınadı, Yunanistan’ın uluslararası imajına leke sürdüğünü belirttikleri olaylarla ilgili soruşturma açtığını duyurdu. Güvenlik güçlerinden de yaralananların olduğu olaylarla ilgili UEFA’nın, nasıl bir ceza vereceği merak konusu oldu.