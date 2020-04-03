UEFA, G.Saray'a 56 bin euro ceza verdi

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon oynadığı ve aynı zamanda Devler Ligi'ne veda ettiği karşılaşma olan Paris Saint German maçı, sarı-kırmızılara ağır faturaya neden oldu.

Fransa'nın başkentinde 11 Aralık'ta ev sahibi ekibin 5-0'lık galibiyetiyle sona eren mücadelenin ardından soruşturma açtığını belirten UEFA, bu soruşturmanın sonunda Galatasaray'a verdiği cezaları şu şekilde açıkladı:

''Galatasaray Kulübü'nün, bundan sonra deplasmanda oynayacağı ilk Avrupa kupası maçına gidecek deplasman taraftarlarına bilet satması yasaklanmıştır. Bu ceza 1 yıllık deneme süresi için bekletilecektir.

Meşaleler yakılması ve sahaya atılmasından dolayı 30 bin euro.

Takımın uygunsuz davranışından dolayı 16 bin euro.

Zarara yol açan hareketler için 10 bin euro.

Toplamda 56 bin euroluk para cezası 90 gün içerisinde yatırılacaktır.

Galatasaray, taraftarlarının verdiği zararın tanzimi için PSG kulübüyle iletişime geçecektir. 30 adet zarar gören koltuk ve seramik pisuvar bunlar arasındadır.''