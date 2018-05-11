UEFA, G.Saray'ın durumunu görüşecek

UEFA kulüp finansal kontrol kurulu, Galatasaray'ın finansal fair play kriterlerine uyup uymadığını bugünkü toplantıda görüşecek.

Kararınsa haziran ayında açıklanması bekleniyor. Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve yöneticiler 9 Mart'ta kulübü mali durumuyla ilgili sunum yapmıştı.

Başkan Cengiz, "Mevcut durum, en kötü durum ve en iyi duruma göre 3 farklı sunum yaptık. UEFA bu konuda samimi ve ciddi ancak amaçları fubtolu öldürmek değil, geliştirip iyileştirmek. Her türlü acıya hazırız, ama her türlü sevinci de olgunlukla karşılarız." demişti.