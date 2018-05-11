Ensonhaber.com'a dön

UEFA, G.Saray'ın durumunu görüşecek

Galatasaray için kritik günler başlıyor. UEFA, sarı-kırmızılıların mali durumunu masaya yatıracak.

Yorum Yap

UEFA, G.Saray'ın durumunu görüşecek

UEFA kulüp finansal kontrol kurulu, Galatasaray'ın finansal fair play kriterlerine uyup uymadığını bugünkü toplantıda görüşecek.

Kararınsa haziran ayında açıklanması bekleniyor. Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve yöneticiler 9 Mart'ta kulübü mali durumuyla ilgili sunum yapmıştı.

Başkan Cengiz, "Mevcut durum, en kötü durum ve en iyi duruma göre 3 farklı sunum yaptık. UEFA bu konuda samimi ve ciddi ancak amaçları fubtolu öldürmek değil, geliştirip iyileştirmek. Her türlü acıya hazırız, ama her türlü sevinci de olgunlukla karşılarız." demişti.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM