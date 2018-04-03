UEFA, G.Saray'la ilgili kararı 19 Nisan'da açıklayacak

Son yıllarda yaşadığı mali sıkıntılar ve hesaplarındaki sapmalar nedeniyle bir defa daha UEFA tehdidiyle karşı karşıya kalan Galatasaray'da gözler Nyon'a çevrilirken sarı-kırmızılılarla ilgili kararın 19 Nisan'da 2018'de verileceği ifade edildi.

9 Mart'ta UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu'na yaklaşık 3 saatlik bir sunum gerçekleştiren ardından Türkiye'ye döndükten sonru kurulun istediği denetim raporlarını geçen hafta Nyon'a gönderen Galatasaray, şimdi UEFA'dan gelecek habere kilitlenirken kurulun 19 Nisan'da yapacağı toplantıda sarı-kırmızılı kulüp için nihai kararı vereceği belirtildi.

GALATASARAY, BU SÜREÇTE NELER YAŞADI?

Galatasaray, ilk olarak 2016 yılında UEFA'nın FFP kriterlerine takılmıştı. UEFA, sarı-kırmızılı kulübe finansal fair play kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 1 yıl men cezası vermişti. UEFA'dan aldığı cezanın ardından Galatasaray, yatığı anlaşma gereği 65 milyon euroluk bir harcama limiti ile karşı karşıya kalmıştı.

Dönemin başkanı Dursun Özbek bu konuyla ilgili,''Bizim bu sezon 65 milyon euro limitimiz vardı, onun içinde kalıyoruz. Önümüzdeki dönem de finansal durumu ortaya koyduğumuz zaman, yol haritası yapılacak. Benim amacım da G.Saray'ın yol haritasını yapmak, bu anlamda çok olumlu görüşmeler oldu'' ifadelerini kullanmıştı.