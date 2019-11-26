UEFA Halis Özkahya'ya verdiği görevi geri aldı

UEFA, futbolseverleri şaşırtan bir karar aldı.

Hakem atamalarının ardından UEFA'ya resmi başvuruda bulunarak Türk hakem Halis Özkahya'nın değiştirilmesini talep eden Kıbrıs Rum Kesim Federasyonu'nun, bu talebi yerinde bulundu ve maça İtalyan hakem Gianluca Rocchi atandı.

"KAOSA YOL AÇMAMAK ADINA DEĞİŞTİRDİK"

UEFA'ya "siyasi nedenlerden dolayı" bir itiraz dilekçesi sunan APOEL, "Türk hakemlerin 45 yıl aradan sonra Kıbr Rus Kesimi takımının maçına atanması talihsizliktir ve UEFA'nın bu konuda acilen bir önlem alması, gerekli değişikliği yapması kaçınılmazdır." denildi.

APOEL'in itirazını yerinde bulan UEFA, "koasa yol açmamak" adına Halis Özkahya'yı atadığı maçtan geri aldı ve Türk hakemin yerine İtalyan hakem Rocchi'yi görevlendirdi.