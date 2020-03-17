UEFA, Kopenhag'daki otel rezervasyonlarını iptal etti

UEFA, EURO 2020'nin ev sahibi şehirlerinden Kopenhag'daki otel rezervasyonlarını iptal etti.

Konu hakkında Danimarka basınına açıklama yapan Kopenhag Şehir Pazarlarma Direktörü Kevin Helsinghof, "UEFA, otellerimizin yüzde 80'inin rezerve etmişti. Geçen hafta bu rezervasyonlar iptal edildi. Uzun süre önce bu odaları kapatmışlardı. Herhangi bir bedel ödemeden iptalin yapılacağı son gün bu işlemi gerçekleştirdiler" ifadelerini kullandı.

Helsinghof, "EURO 2020'yi iple çekiyorduk. Kopenhag için kötü bir durum oldu. Birçok iptal ve erteleme durumu yaşanıyor. Yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle turnuvanın da ertelenmesini bekliyoruz. Ancak, eninde sonunda bu organizasyon yapılacak" diyerek sözlerini noktaladı.