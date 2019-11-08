UEFA kulüpler sıralaması

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde 4. hafta maçları sona erdi.

Real Madrid'e 6-0 yenilen Galatasaray, Devler Ligi'ne veda ederken, Trabzonspor ile Beşiktaş Avrupa defterini erken kapattı.

Wolfsberger'i deplasmanda 3-0 yenen Başakşehir ise grubunda liderliğe yükseldi.

BEŞİKTAŞ HALA ZİRVEDE

Öte yandan UEFA, bu hafta oynanan 4. hafta maçlarının ardından kulüpler sıralamasını güncelledi.

2 yıl önce UEFA'da çeyrek final oynayan, Şampiyonlar Ligi'nde ise grubundan namağlup lider çıkan Beşiktaş, o dönem topladığı puanlarla hala en başarılı Türk takımı konumunda.

O zamanlar göğsümüzü kabartan siyah-beyazlılar, bu sezon ise UEFA Avrupa Ligi'nde sıfır çekti.

İşte sıralama:

25. Beşiktaş

47. Fenerbahçe

64. Galatasaray

93. Başakşehir

172. Trabzonspor



Not: Son 5 yıl baz alınıyor.