UEFA kulüpler sıralaması

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde 4. hafta maçları sona erdi.
Real Madrid'e 6-0 yenilen Galatasaray, Devler Ligi'ne veda ederken, Trabzonspor ile Beşiktaş Avrupa defterini erken kapattı.
Wolfsberger'i deplasmanda 3-0 yenen Başakşehir ise grubunda liderliğe yükseldi.
BEŞİKTAŞ HALA ZİRVEDE
Öte yandan UEFA, bu hafta oynanan 4. hafta maçlarının ardından kulüpler sıralamasını güncelledi.
2 yıl önce UEFA'da çeyrek final oynayan, Şampiyonlar Ligi'nde ise grubundan namağlup lider çıkan Beşiktaş, o dönem topladığı puanlarla hala en başarılı Türk takımı konumunda.
O zamanlar göğsümüzü kabartan siyah-beyazlılar, bu sezon ise UEFA Avrupa Ligi'nde sıfır çekti.
İşte sıralama:
25. Beşiktaş
47. Fenerbahçe
64. Galatasaray
93. Başakşehir
172. Trabzonspor
Not: Son 5 yıl baz alınıyor.