UEFA kararını bildirdi: Ligler tamamlanacak

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, spor etkinliklerini de etkilemişti.

Birçok ülkede ligler süresiz olarak askıya alınırken, futbolun akıbeti ise henüz belirsizliğini koruyor. UEFA, bugün üye ülkelerle gerçekleştirdiği bir toplantıda ise konuyla ilgili bir kararını iletti.

LİGLER TAMAMLANSIN

Video konferans yoluyla bir toplantı düzenleyen UEFA'nın, üye ülkelerden yerel ligler ve kupa müsabakalarının oynanarak tamamlanmasını istediği öğrenildi.

Konuyla ilgili alınan kararların ise perşembe günü yapılacak UEFA yönetim kurulu toplantısından sonra açıklanacağı belirtildi.