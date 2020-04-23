Beşiktaş'ın ciddi bir şekilde ilgilendiği bilinen Alanyasporlu futbolcu N'Sakala, kişisel Instagram hesabından siyah-beyaz formalı bir fotoğrafını paylaştı.

Fenerbahçeli futbolcu Max Kruse, Instagram hesabı üzerinden taraftarlarla bir araya geldi. Kruse, "Bu sene şampiyon olamayacağız" dedi.

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'nin, defansa yeni 2 isim katacağı öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin ilgilendikleri futbolcular ise Espanyol'dan Naldo ve Schalke'den Benjamin Stambouli.

Barcelona'ya kadar yükseldikten sonra yaptığı hatalar nedeniyle hızla düşüşe geçen Arda Turan, tüm bu olanlara rağmen pişman olmadığını söyledi. 33 yaşındaki futbolcu, "Ben daha bitmedim" dedi.

Fenerbahçe, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı, 520 kilogram ağırlığındaki pankartla kutladı.

Adını dünya yıldızları listesine yazdırsa da, Şampiyonlar Ligi'nde zafere ulaşamayan isimleri sizler için derledik...

Burak Yılmaz: Beşiktaş için ne gerekirse yaparım

UEFA, eğer ligler ağustos ayına kadar bitirilemezse, Avrupa kupalarına alacağı takımları mevcut puan durumuna göre belirleyecek.

1 Arda Turan: Ben bitmedim Barcelona'ya kadar yükseldikten sonra yaptığı hatalar nedeniyle hızla düşüşe geçen Arda Turan, tüm bu olanlara rağmen pişman olmadığını söyledi. 33 yaşındaki futbolcu, "Ben daha bitmedim" dedi.

2 UEFA: Ligleri ağustosa kadar bitirin UEFA, eğer ligler ağustos ayına kadar bitirilemezse, Avrupa kupalarına alacağı takımları mevcut puan durumuna göre belirleyecek.

3 Burak Yılmaz: Beşiktaş için ne gerekirse yaparım Beşiktaş Yönetimi'nin indirim teklifini kabul etmediği öne sürülen Burak Yılmaz, Instagram hesabından konuyla ilgili açıklamada bulundu.

4 Fenerbahçe, savunmaya 2 takviye yapacak Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'nin, defansa yeni 2 isim katacağı öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin ilgilendikleri futbolcular ise Espanyol'dan Naldo ve Schalke'den Benjamin Stambouli.

5 Emre Kılınç: G.Saray içimde bir ukdedir Sivasspor ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Emre Kılınç, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Kılınç, söylediği sözlerle Galatasaray ile anlaştığını da belirtmiş oldu.

6 N'Sakala'dan Beşiktaş sinyali Beşiktaş'ın ciddi bir şekilde ilgilendiği bilinen Alanyasporlu futbolcu N'Sakala, kişisel Instagram hesabından siyah-beyaz formalı bir fotoğrafını paylaştı.

7 Fenerbahçe'den 23 Nisan için dev pankart Fenerbahçe, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı, 520 kilogram ağırlığındaki pankartla kutladı.

8 Salzburglu futbolcular maskeyle idmana çıktı Haftalar sonra çalışmalara başlayan Salzburglu futbolcular, altılı gruplar halinde maske takarak antrenman yaptı.

9 Trabzon'a gelen Alexander Sörloth karantinada Trabzonspor'un Norveçli futbolcusu Alexander Sörloth, Trabzon'a dönmesinin arıdan karantinaya girdi.