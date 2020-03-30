UEFA liglerin başlama tarihiyle ilgili toplantı yapacak

Futbolseverlerin sabırsızlıkla beklediği maçlarla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

UEFA'dan yapılan açıklamada, iki hafta önce oluşturulan iki çalışma grubunun kaydettiği ilerlemeyle ilgili bir güncellemeyi paylaşmak ve maçların tarihini yeniden belirlemekle ilgili seçenekleri görüşmek üzere 55 ülkenin genel sekreterinin, video konferansa davet edildiği belirtildi.

Toplantıda, tüm milli takım ve kulüp müsabakalarındaki gelişmelerin yanı sıra FIFA ve Avrupa düzeyindeki ilerlemeler, oyuncu sözleşmeleri ve transfer sistemi gibi konuların ele alınacağı kaydedildi.

Görüşme 1 Nisan Çarşamba günü yapılacak.