UEFA, Milan'ı Avrupa Ligi'nden men etti

Serie A'nın köklü kulüplerinden Milan, finansal fair play kurallarına uymadığı gerekçesiyle Avrupa Ligi'nden men cezası aldı.

Milan'ın cezası önümüzdeki sezondan itibaren geçerli olacak. Yeni sezonda turnuvaya Milan'ın yerine ligi 7. sırada bitiren Torino katılacak. Sezonu altıncı sırada bitiren Roma ise UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarında doğrudan yer alacak.

Milan, 2015-2018 yılları arasında UEFA'nın finansal fair play kurallarına uymadığı gerekçesiyle Spor Tahkim Mahkemesi'nde (CAS) yargılanıyordu.

4'ü Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası olmak üzere tarihinde 7 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu bulunan Milan, mali durumunu düzeltmek için bir sezon UEFA Avrupa Ligi'nde katılmamayı göze alarak UEFA ile bir anlaşma yapmaya hazırlanıyordu.