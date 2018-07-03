UEFA, PSG'nin dosyasını yeniden inceleyecek

1 Eylül 2017’de başlayan ve yakın bir süre önce incelemenin tamamlandığı Finansal Fair Play soruşturması, PSG için tekrar açılacak.

YENİDEN İNCELENMESİNE KARAR VERİLDİ

UEFA’nın resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu’nda görev yapan baş müfettiş Yves Leterme, dosyanın yeniden incelenmesine karar verdi.

Fransa Ligue 1 ekibi, geçen sezon 222 milyon Euro bonservis bedeliyle Barcelona’dan kadrosuna kattığı Neymar ve toplamda bedeli 180 milyon Euro’yu bulan Kylian Mbappe transferleriyle dikkat çekmişti.