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UEFA, PSG'ye soruşturma açtı

UEFA, PSG'nin sponsorluk anlaşmalarını abartılı bulduğu gerekçesiyle Financial Fair-Play'den dolayı Fransız ekibine soruşturma başlattı. Fransız ekibi şartlara uymazsa Avrupa'dan men cezası alabilir.

UEFA, PSG'ye soruşturma açtı
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Sezon başında Neymar ve Mbappe transferleriyle futboldaki transfer piyasasını baştan aşağı değiştiren Paris Saint-Germain, UEFA ile karşı karşıya geldi.

UEFA SORUŞTURMA AÇTI

Financial Times'ın haberine göre UEFA, PSG'nin 200 milyon Euro'yu bulan sponsorluk anlaşmalarını abartılı bularak soruşturma başlattı.

Sadece Neymar ve Mbappe transferleri için 400 milyon Euro harcayan PSG'nin UEFA tarafından Financial Fair-Play soruşturmasına girdiği ve kulübün sponsorluk anlaşmalarının inceleneceği belirtildi.

MEN CEZASI ALABİLİR

PSG'nin UEFA'dan men cezası alması sponsorluk anlaşmaları doğrultusunda mümkün görünmüyorken, eğer Finansal Fair Play konusunda UEFA'nın şartlarına uyum sağlanamaması halinde Avrupa kupalarından men cezası alınması gündemde.

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