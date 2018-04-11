1 FIFA yeni turnuva hazırlığında FIFA, Kulüpler Dünya Kupası'nın yerine 4 yılda bir yapılması planlanan yeni bir turnuvayı hayata geçirecek. Bu turnuvada 3'er takımın yer alacağı 8 grup olacak ve toplamda 31 maç yapılacak.

2 UEFA, PSG'ye soruşturma açtı UEFA, PSG'nin sponsorluk anlaşmalarını abartılı bulduğu gerekçesiyle Financial Fair-Play'den dolayı Fransız ekibine soruşturma başlattı. Fransız ekibi şartlara uymazsa Avrupa'dan men cezası alabilir.

3 BAL'da 4. olan Kartal Bulvarspor küme düştü Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 11. Grupta 54 puan toplayan Kartal Bulvarspor ligi 4. sırada tamamlayıp statü gereği küme düştü.

4 Terim gazı: 5-1'lik Başakşehir yenilgisini unutmayın Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, futbolcularını zorlu Başakşehir maçına, sezonun ilk yarısındaki 5-1'lik maçı hatırlatarak motive ediyor.

5 Ballon d'Or'un en güçlü adaylarından biri Salah Şu ana kadar harika bir sezon geçiren Mohamed Salah, bu sezon Ballon d'Or ödülünde Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi'nin en büyük rakibi olarak görülüyor.

6 Karabükspor'da yolsuzluk iddiası soruşturması Karabükspor'da yolsuzluk yapıldığı iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski CEO Hakan Ayvaz, serbest bırakıldı.

7 Fenerbahçe'nin scout hamlesi: Boto Portekiz basını, Fenerbahçe'nin Benfica'nın scout şefi Jose Boto'yu transfer edeceğini yazdı.

8 Beşiktaş'tan Altınordu'ya misilleme Siyah-beyazlı yönetim, Beşiktaş U12 takımını düzenlediği turnuvadan atan Altınordu'ya misilleme yaptı. Başkan Fikret Orman, dostluk turnuvası için İzmir ekibine yaptığı daveti geri çekti.

9 Alex: Bursa şampiyonluğu hak etmişti Fenerbahçe’nin eski kaptanı Alex, 2010’da son hafta verdikleri şampiyonluk için, "Bursaspor hak etmişti" yorumunu yaptı.