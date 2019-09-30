UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta başlıyor

Galatasaray derbisi sonrası oyuncularıyla konuşan Ersun Yanal, zorlu bir fikstürden başarıyla çıktıklarını belirterek, şampiyonluk vurgusu yaptı.

Temsilcimiz G.Saray'la karşılaşacak olan PSG'de cezalı Neymar ve sakat olan Cavani, Draxler, Kehler, Dagba, Soh, Bakker ve Bulha maç kadrosuna dahil edilmedi.

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Rıdvan Dilmen: Herkes 1903'e zarar veriyor

Trabzonspor'a 4-1 yenilen Beşiktaş'ın çok sakarca goller yediğini söyleyen Rıdvan Dilmen, "Herkes 1903'e zarar veriyor. Fikret Orman ya genel kurul kararını iptal etsin ya da ben yokum desin" dedi.