UEFA savunma istedi, M.City reddetti

Football Leaks tarafından sızdırılan belgeler, Manchester City ile ilgili gözlerin UEFA’ya çevrilmesine neden oldu.

Bu belgelerde, finansal fair play ihlali nedeniyle kulübün men cezası alması gereken dönemde bu cezadan yırttığı ve kulüp iç yazışmalarına dair içerikler yer alıyordu.

UEFA, belgelerdeki kulüp iç yazışmalarıyla ilgili, kulüpten savunma istedi. The Guardian’da yer alan habere göre yılbaşından önce bunlarla ilgili bir açıklama talep edildi. Ancak City kulübünün, bunların hacklendiği ve çalındığı için savunma vermeyi reddettiği belirtildi.

E-mail içeriklerinin kulübün sponsorluklarına dair detayları içerdiği ve finansal fair play ihlaline yol açan bu sponsorluklara ilişkin detaylar içerdiği belirtiliyor.