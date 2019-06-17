UEFA Süper Kupa biletleri satışa çıkıyor

Dev maç için bilet satımı , UEFA’nın resmi sitesinde Salı günü saat 14.00'da başlıyor.

Saat 21.00'da başlayacak olan 2019 UEFA Süper Kupası final maçı için 3. kategorideki en düşük bilet fiyatı 50 euro iken 1.kategorideki en düşük bilet fiyatı 150 euro olarak belirlendi.

İki kulübün taraftarları için, 38.000 kapasiteli stadyumda, koltukların %78'i tahsis edilecek. Kalan koltuklar ise yerel organizasyon komitesi, ulusal dernekler ve yayıncılar için ayrılacak.

Biletlerini satın alanların ödemesini ,kredi kartı veya banka kartı ile,yapmak için yaklaşık 10 gün süresi olacak. Eğer bilet başvurusunda bulunanların sayısı mevcut bilet sayısını aşarsa çekiliş ihtimali göz önünde bulunduruluyor.