UEFA Türk hakemlerinin kategorisini değiştirdi

UEFA’nın her yıl belli dönemlerde belirlediği hakem kategorilerinin yenisi yayınlandı. İki Türk hakemden Hüseyin Göçek ile Ali Palabıyık’ın yerleri de bu güncellemede değişti. UEFA Hakem Komitesi’nin 2019-2020 sezonu ilk yarısı için onayladığı belirtilen kategoriler belirlendi.

Hüseyin Göçek, birinci kategoriden ikinci kategoriye geriledi. Göçek bu sezon Avrupa Ligi’nde 6 karşılaşmada düdük çalmış, ayrıca UEFA Uluslar Ligi’nde Bulgaristan-Slovenya karşılaşmasını yönetmişti.

Bir diğer Türk hakem Ali Palabıyık ise yükseliş yaşadı. İkinci kategori hakemi olan Palabıyık, birinci kategoriye çıkarıldı. Palabıyık bu sezon Avrupa Ligi’nde yönettiği 4 maçın yanı sıra UEFA Uluslar Ligi’nde Belarus-Lüksemburg karşılaşmasında düdük çalmıştı.

Refereeingworld’da tam listesi yayınlanan kategorisi değişen hakemler şöyle:

1.KATEGORİDEN ELİT KATEGORİYE YÜKSELENLER:

Aleksei Kulbakov (Belarus), Ivan Kruzliak (Slovakya).

1.KATEGORİDEN 2.KATEGORİYE DÜŞENLER:

Robert Schorgenhofer (Avusturya), Miroslav Zelinka (Çekya), Tobias Welz (Almanya), Svein Oddvar Moen (Norveç), Manuel De Sousa (Portekiz), Vladislav Bezborodov (Rusya), Martin Strombergsson (İsveç), Hüseyin Göçek (Türkiye).

2.KATEGORİDEN 1.KATEGORİYE YÜKSELENLER:

Manuel Schuettengruber (Avusturya), Irfan Peljto (Bosna), Petr Ardeleanu (Çekya), Jose Sanchez Martinez (İspanya), Kristo Tohver (Estonya), Francois Letexier (Fransa), Marco Guida (İtalya), Nikola Dabanovic (Karadağ), Tiago Martins (Portekiz), Radu Petrescu (Romanya), Sergei Ivanov (Rusya), Sandro Scharer (İsviçre), Ali Palabıyık (Türkiye).

2.KATEGORİDEN 3.KATEGORİYE DÜŞENLER:

Nikola Popov (Bulgaristan), Ville Nevalainen (Finlandiya), Nicolas Rainville (Fransa), Hugo Miguel (Portekiz), Sebastian Coltescu (Romanya).

3.KATEGORİDEN 2.KATEGORİYE YÜKSELENLER:

Lawrence Visser (Belçika), Duje Strukan (Hırvatistan), Pavel Orel (Çekya), Jorgen Burchardt Daugbjerg (Danimarka), Giorgi Kruashvili (Gürcistan), Robert Hennessy (İrlanda), Alain Durieux (Luxemburg), Dumitru Muntean (Moldova), Trustin Farrugia Cann (Malta), Espen Eskas (Norveç), Krysztof Jakubik (Polonya), Joao Pinheiro (Portekiz), Horatiu Fesnic (Romanya), Donald Robertson (İskoçya), Glenn Nyberg (İsveç), Mykola Balakin (Ukrayna), Iwan Griffith (Galler).