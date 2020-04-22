Ligler tamamlanamazsa Avrupa'ya kim gidecek

Tüm dünyayı saran koronavirüs salgını nedeniyle birçok ülkede ligler için erteleme kararı alınmıştı.

Henüz futbolun akıbeti bilinmezken; geçtiğimiz günlerde UEFA konuyla ilgili kararını federasyonlara bildirerek, liglerin oynatılmasını istediğini iletmişti.

OYNANMAZSA, SON 5 YIL DEĞERLENDİRİLECEK

The Sun'da yer alan habere göre; UEFA, turnuvalara çağıracağı takımlara ise kulüplerin son 5 yılda sergilediği Avrupa performanslarına göre karar verecek.

Buna göre haberde; Süper Lig'in şu anki puan durumunda 5. sırada yer alan Beşiktaş'ın, Şampiyonlar Ligi'ne katılacağı ifade edildi.