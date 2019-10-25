UEFA ülke sıralamasında son durum

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde mücadele eden ekiplerin aldıkları puanlar, ülkelerin UEFA sıralamasını belirliyor. Bu sıralamayla da takımların, Devler Ligi ve Avrupa Ligi'ne direkt katılma veya ön eleme oynama durumları şekilleniyor.

İLK 10'A GİRMEMİZ GEREKİYOR

Süper Lig'de şampiyon olan takımın gelecek yıl Devler Ligi'ne direkt katılabilmesi için UEFA ülke puanları sıralamasında, ilk 10'da yer almamız gerekiyor.

Ancak son dönemde alınan kötü sonuçların ardından 11. sıraya geriledik ve önümüzdeki Ukrayna ve Hollanda ile fark her geçen hafta açılıyor.

Bu sezon ülkemizi Avrupa'da temsil eden Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir grup aşamasında 12 maça çıktı. Çok kötü bir grafik çizdiğimiz bu 12 maçta tek galibiyet, Başakşehir'den geldi.

31.400 puanı bulunan Türkiye 11. sırada, önümüzdeki Ukrayna'nın 32.500, Hollanda'nın ise 33.350 puanı bulunuyor.

Bir sıra arkamızda bulunan Avusturya ise 30.125 puanla takipte.

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