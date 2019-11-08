UEFA ülkeler sıralamasında son durum

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde mücadele eden ekiplerin aldıkları puanlar, ülkelerin UEFA sıralamasını belirliyor. Bu sıralamayla da takımların, Devler Ligi ve Avrupa Ligi'ne direkt katılma veya ön eleme oynama durumları şekilleniyor.

Süper Lig'de şampiyon olan takımın gelecek yıl Devler Ligi'ne direkt katılabilmesi için UEFA ülke puanları sıralamasında, ilk 10'da yer almamız gerekiyor.

DEVLER LİGİ ŞAMPİYONU BİZİM İÇİN KRİTİK

Ülke puan sıralamasında ilk 10'a giremezsek, Şampiyonlar Ligi'ni hangi takımın kazandığı bizim için büyük önem taşıyacak.

Eğer Şampiyonlar Ligi'ni kazanan takım, kendi ligindeki pozisyonuyla da Devler Ligi'ne gidiş hakkı elde etmişse, o zaman hak 11. ülkenin şampiyonuna geçiyor.

Şu an Türkiye, ülke puanı sıralamasında 11. sırada. Mevcut durumda 2020-2021 sezonu için lig şampiyonumuz ön eleme oynamak zorunda. Şampiyonlar Ligi şampiyonu kendi liginde ilk 4'te yer alırsa, Süper Lig şampiyonu gelecek yıl gruplara direkt katılacak.

Türkiye ülke puan sıralamasında 31 bin 800 puanla 11. sırada, hemen arkamızda yer alan Avusturya ise 30 bin 725 puanla yer alıyor.

Beşiktaş ve Trabzonspor, Avrupa Ligi'ne veda etti. İki ekibimizin en azından kalan maçlarda puan alması son derece önemli. Şampiyonlar Ligi'ne veda etmesine rağmen Galatasaray'ın yoluna Avrupa Ligi'nde devam etme şansı sürüyor.

Başakşehir ise Avrupa Ligi'nde grubunda lider ve son 2 maçta alacağı puanlar kritik olacak.