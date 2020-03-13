UEFA ülkeler sıralamasında son durum

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Başakşehir, Kopenhag'ı 1-0 mağlup etti.

Temsilcimize rövanş öncesi avantajı getiren gol 88'de penaltıdan Edin Visca'dan geldi.

MANU LİNZ'E 5 ATTI, RAHATLADIK

Başakşehir avantajlı skoru cebine koyarken, gözlerimiz Avusturya'daydı. Ülke puanı sıralamasında kıyasıya bir rekabet içerisine girdiğimiz Avusturya'nın temsilcisi LASK Linz ise İngiliz devi Manchester United'a 5-0 kaybetti.

Bu sonuca İngilizler kadar biz de sevindik. Böylelikle Avusturya’nın bu sezon bizi geçme şansı oldukça azaldı.

FARK 657'YE ÇIKTI

Ülke puanı sıralamasında Avusturya’nın 32 bin 925 puanı vardı. Biz ise 275 puan öndeydik. LASK’ın yenilmesi ve Başakşehir’in kazanmasıyla 400 puan daha elde ettik ve böylece 33 bin 600 puana ulaşarak farkı açtık.

Başakşehir'in turlaması, Linz'in kupaya veda etmesi halinde Süper Lig şampiyonu, Şampiyonlar Ligi gruplarına ön eleme oynamadan katılacak.