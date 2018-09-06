UEFA Uluslar Ligi başlıyor

EURO 2020 Elemeleri, yine 10 grupta oynanmaya devam edecek ve gruplarda ilk iki sırayı alan milli takımlar finallere katılmaya hak kazanacak. 24 ülkenin mücadele edeceği EURO 2020 finallerine kalacak son 4 takım ise UEFA Uluslar Ligi'nden çıkacak. Uluslar Ligi, elemeleri geçemeyen takımlara EURO 2020'ye katılması için ikinci bir şans verecek.

Organizasyonda, UEFA üyesi 55 ülkenin milli takımları, ülke puanına göre 4 lige (A, B, C ve D) ayrıldı. A ve B Ligi'nde 12'şer, C Ligi'nde 15, D Ligi'nde 16 ülkenin milli takımları yer alıyor. Böylelikle yakın güce sahip takımların birbirleriyle mücadele etmeleri, daha rekabetçi ve zevkli karşılaşmaların ortaya çıkması hedefleniyor.

UEFA Uluslar Ligi'ndeki her 4 ligden birer takım Avrupa Şampiyonası biletini kazanacak. Bu yeni organizasyon sayesinde Malta, Kazakistan, Cebelitarık gibi en düşük puana sahip takımların yer aldığı D Ligi'nden de bir ekip Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkını elde edecek. Bu da futbolseverlere şampiyonada farklı ülke milli takımlarını izleme imkanı tanıyacak.

TURNUVA STATÜSÜ

A ve B Liglerindeki 12'şer ülke, üçerli 4 grupta yer alacak. C Ligi'nde bir grupta 3, diğer 3 grupta dörder ülke milli takımı boy gösterecek. D Ligi'nde ise 4 grupta dörder ülke yer alacak. Liglerinde aynı grupta yer alan takımlar, birbirleriyle deplasmanda ve evinde olmak üzere maç yapacak.

UEFA Uluslar Ligi'ndeki A, B, C ve D Liglerinde gruplarını lider bitiren takımlar kendi aralarında dörtlü final (yarı final, üçüncülük ve final maçları) oynayacak. Liderler, EURO 2020'ye elemeler sonucu katılım hakkı kazanmışsa söz konusu ligdeki gruplarda onlardan sonra en yüksek puana sahip takımlar, dörtlü finale kalacak. 2020'nin mart ayında yapılacak dörtlü finalleri kazanan 4 takım, EURO 2020'ye katılacak.

TÜRKİYE B LİGİ 2. GRUP'TA

Türkiye, UEFA'nın milli takım düzeyindeki yeni organizasyonu Uluslar Ligi'nde, Rusya ve İsveç ile B Ligi 2. Grup'ta yer alıyor. Milli takım, ilk maçını 7 Eylül Cuma günü Trabzon'da Rusya ile oynayacak. Ay-yıldızlı ekip 10 Eylül Pazartesi günü ise deplasmanda İsveç ile karşı karşıya gelecek.

LİGLER VE GRUPLAR

Organizasyonda liglere göre gruplarda yer alan takımlar şöyle:

A Ligi

1. Grup: Almanya, Fransa, Hollanda

2. Grup: Belçika, İsviçre, İzlanda

3. Grup: Portekiz, İtalya, Polonya

4. Grup: İspanya, İngiltere, Hırvatistan

B Ligi

1. Grup: Slovakya, Ukrayna, Çekya

2. Grup: Rusya, İsveç, Türkiye

3. Grup: Avusturya, Bosna Hersek, Kuzey İrlanda

4. Grup: Galler, İrlanda Cumhuriyeti, Danimarka

C Ligi

1. Grup: İskoçya, Arnavutluk, İsrail

2. Grup: Macaristan, Yunanistan, Finlandiya, Estonya

3. Grup: Slovenya, Norveç, Bulgaristan, Kıbrıs Rum Kesimi

4. Grup: Romanya, Sırbistan, Karadağ, Litvanya

D Ligi

1. Grup: Gürcistan, Letonya, Kazakistan, Andorra

2. Grup: Belarus, Lüksemburg, Moldova, San Marino

3. Grup: Azerbaycan, Faroe Adaları, Malta, Kosova

4. Grup: Makedonya, Ermenistan, Lihtenştayn, Cebelitarık

TURNUVA TARİHLERİ

İlk hafta: 6-8 Eylül

2. hafta: 9-11 Eylül

3. hafta: 11-13 Ekim

4. hafta: 14-16 Ekim

5. hafta: 15-17 Kasım

6. hafta: 18-20 Kasım

Final kuraları: 2018 Aralık'ın başında çekilecek

Finaller: 5-9 Haziran 2019

EURO 2020 dörtlü final kuraları: 22 Kasım 2019

EURO 2020 dörtlü finalleri: 26-31 Mart 2020