UEFA Uluslar Ligi'nde kuralar çekiliyor

UEFA’nın a milli takım düzeyindeki yeni turnuvası UEFA Uluslar Ligi'nde yapılacak kura çekimi sonrası heyecan başlıyor. UEFA'ya üye 55 üye federasyonun ülke puanına göre belirlenen a, b, c ve d olmak üzere dört ayrı kategoride yarışacağı Uluslar Ligi'nde Türkiye, B Ligi'nde mücadele edecek.

Türkiye, Uluslar Ligi kura çekimine kuzey İrlanda, Danimarka ve Çek Cumhuriyeti'nin de olduğu 3'üncü torbadan katılacak ve bu ülkelerle eşleşmeyecek. Türkiye'nin gruptaki muhtemel iki rakibi Avusturya, Galler, Rusya, Slovakya, İsveç, Ukrayna, İrlanda Cumhuriyeti Ve Bosna-Hersek arasından seçilecek Üç takımlı dört gruptan oluşacak B Ligi'nde takımlar rakipleriyle biri içeride biri dışarıda olmak üzere toplam iki kez karşılaşacak.

ÖZEL MAÇ SAYISI AZALACAK

Gruplarında lider olan 4 ülke, A Ligi'ne yükselecek. Grup sonuncusu 4 ülke ise 2020'de oynanacak bir sonraki turnuva için C Ligi'ne düşecek Takımlar, 3'erli 4 gruba ayrılacak. 4 grup lideri, haziran 2019'da şampiyonu belirleyecek UEFA Uluslar Ligi Finallerinde mücadele verecek. Finalistler arasından seçilecek ev sahibi ülke aralık 2019'da belli olacak.

Grup sonuncusu olan 4 ülke, 2020'de düzenlenecek Uefa Uluslar Ligi'nde B Grubu'na düşecek C Ligi'nde ise takımlar, 1 grup 3, 3 grup 4'er takıma ayrılacak. 4 grup birincisi, b Ligi'ne yükselecek. Grup sonuncusu olan 4 ülke, 2020'de düzenlenecek Uefa Uluslar Ligi'nde D Grubu'na düşecek. D Ligi'nde takımlar 4'erli 4 gruba ayrılacak. 4 grup birincisi, C Ligi'ne yükselecek.

Özel maç sayısının azaltılmasını sağlamayı amaçlayan ve ülkelere denk rakipleriyle daha fazla resmi maç yapma olanağı tanıyan Uefa Uluslar Ligi, aynı zamanda 2020 Avrupa Şampiyonası finallerine katılmak için alternatif bir yol teşkil ediyor.

Tüm gruplarda EURO 2020'ye katılamayan en çok puana sahip 4 ülke mart 2020'de Avrupa Futbol Şampiyonası Finallerine gidecek bir takımı belirlemek için play-off oynayacak UEFA Uluslar Ligi maç takvimi ise şu şekilde: 1'inci hafta: 6-8 eylül 2018 2'nci hafta: 9-11 eylül 2018 3'üncü hafta: 11-13 ekim 2018 4'üncü hafta: 14-16 ekim 2018 5'inci hafta: 15-17 kasım 2018 6'ıncı hafta: 18-20 kasım 2018