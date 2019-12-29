UEFA, VAR'da radikal değişiklik için IFAB'a gidiyor

UEFA (Avrupa Futbol Federasyonları Birliği) Başkanı Aleksandar Ceferin, VAR (Viideo Yardımcı Hakem) sistemiyle ilgili radikal bir kural değişikliğine gitmeye hazırlanıyor.

UEFA Elit Teknik Direktörler Semineri'nde Jürgen Klopp, Pep Guardiola, Max Allegri, Carlo Ancelotti ve Zinedine Zidane'ın dahil olduğu bir grupla VAR ile ilgili görüşleri alan Ceferin, ofsayt ve elle oynama konularında uzlaşı sağlayamadı.

"VAR EKRANINDA POZİSYONLAR KİŞİYE GÖRE YORUMLANABİLİR"

UEFA Başkanı Ceferin de bu konuyla ilgili, "VAR ekranında oyuncuların durdukları yerler, pozisyonları ve karar vermek tamamen kişiye göre yorumlanabilir. Bu durumlarda bir oyuncunun ayakkabı numarası daha büyük, birinin daha büyük burnu var diye ofsayt çalınmasın istiyor." ifadelerini kullandı.

Teknik direktörlerin önerisi ve futbolcular ile kulüplerden aldığı görüşler üzerine Ceferin, VAR ile ilgili yeni kararların alınacağı 29 Şubat 2020'deki IFAB (Uluslararası Futbol Birliği Kurulu) toplantısında değişiklik önerisinde bulunacak.