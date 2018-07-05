UEFA yeni futbol kurallarını duyurdu

Avrupa futbolunun patronu UEFA, yeni kuralları açıkladı. 2018-19 sezonunda Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupası ve Avrupa Ligi’ndeki oyuncu değişikliği kuralları IFAB’ın da oynayıyla resmen duyuruldu.

UEFA’nın resmi sitesinden yapılan açıklamada, değişikliklerin son hali anlatıldı. 2018 Dünya Kupası’nda ilk kez uygulanan 4. Oyuncu değişikliği kuralı Avrupa futboluna kulüpler bazında da geldi.

Buna göre hem oyuncu değiştirme hem de yedek kulübesinde daha fazla oyuncu tutma şansı geldi.

İŞTE UEFA'NIN GETİRDİĞİ YENİLİKLER

-Artık UEFA’nın turnuvalarında eleme maçlarında karşılaşmalarının uzaması halinde ekstra dakikalarda 1 oyuncu değişikliği olacak. Böylece değişiklik sayısı 4 olacak.

-UEFA Süper Kupası finalinde takımlar yedek kulübesinde 12 futbolcu bulunduracak.

-Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nde normal sezonda yedek kulübesinde 7 oyuncu bulunacak, finallerde ise bu sayı 12’ye çıkabilecek.

Ayrıca Avrupa Futbol Şampiyonası, UEFA Avrupa Kadınlar Şampiyonası, UEFA Avrupa Futbol Uluslar Ligi finalleri ve U19 finallerinde de bu ekstra bir değişiklik hakkı uzatmalarda olacak. Bunun yanında teknolojik adımlar atıldı.

Yedek kulübelerinde teknik heyette bulunan görevliler, mikrofon, saat, akıllı telefon, akıllı saat, tablet ve dizüstü bilgisayarı kullanabilecek. Futbolda taktik konuların gelişmesi adına bu hamle de yapıldı.

GALATASARAY-AKHİSAR MAÇINDA UYGULANACAK

Talimatalarda yapılacak olan değişikliğin ardından Türkiye'de ilk kez "ekstra bir oyuncu değişiklik hakkı" Süper Kupa'da Galatasaray ile Akhisar arasında oynanacak olan maçta uygulanacak.

Takımlardan biri, 90 dakika içerisinde üç oyuncu değişiklik hakkını kullanmaz ise (Örneğin; 90 dakikada iki oyuncu değişiklik hakkı kullanıldı) uzatma dakikalarında o takıma ekstra iki oyuncu değişiklik hakkı tanınacak.