UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında 5. hafta maçları tamamlandı.

Braga, Wolverhampton, Gent, Wolfsburg, AZ Alkmaar, APOEL, Sporting Lizbon, LASK ve Celtic son 32 turuna kalmayı garantiledi.

TRABZONSPOR EVİNDE KAYBETTİ

C Grubu'nda İspanya ekibi Getafe, deplasmanda temsilcimiz Trabzonspor'u 50. dakikada Jaime Mata'nın kaydettiği golle 1-0 mağlup etti.

Rusya ekibi Krasnodar da sahasında İsviçre temsilcisi Basel'i 72. dakikada Ari'nin penaltıdan attığı golle 1-0 yendi. Grupta Basel 10, Krasnodar ve Getafe 9'ar puanla sıralandı.

BEŞİKTAŞ İLK GALİBİYETİNİ ALDI

J Grubu'nda ise temsilcimiz Medipol Başakşehir, sahasında Roma'ya 3-0 kaybetti, Borussia Mönchengladbach da deplasmanda Wolfsberger'i 1-0 yendi. Grupta Roma ve Borussia Mönchengladbach, 8'er puana çıkarak ilk iki sıraya yerleşti ve son hafta öncesi avantaj yakaladı.

İddiası bulunmayan temsilcimiz Beşiktaş ise, K Grubu'nda Slovan Bratislava'yı ağırladı. Siyah-beyazlılar, mücadeleyi 2-1 kazanarak ilk galibiyetini elde etti ve rakibinin tur atlama şansını sona erdirdi.

Gruptaki diğer karşılaşmada ise Braga ile Wolverhampton 3-3 berabere kaldı. Bu sonuçla iki takım da son 32 turu bileti aldı.

ASTANA'DAN M.UNİTED KARŞISINDA SÜPRİZ GALİBİYET

Kazakistan'ın Astana takımı ise L Grubu mücadelesinde İngiltere ekibi Manchester United'ı ağırladı. Konuk ekip, 10. dakikada Jesse Lingard'ın golüyle 1-0 öne geçse de üstünlüğünü koruyamadı. Astana, 55. dakikada Dmitri Shomko ve 62. dakikada kendi kalesine Di'Shon Bernard'ın kaydettiği gollerle 2-1'lik galibiyete ulaştı.

Son 32 turunu bir önceki maçta garantileyen Manchester United, 10 puanda kaldı. Gruptan çıkma şansı bulunmayan Astana ise 3 puana ulaştı.

DİĞER KARŞILAŞMALARIN SONUÇLARI

I Grubu'nda Saint-Etienne'e konuk olduğu maçta 0-0 berabere kalan Gent ve Olexandriya deplasmanında 1-0 galip gelen Wolfsburg, son 32 turunu garantiledi. Grupta son hafta öncesi Gent 9, Wolfsburg 8 puana ulaştı.

AZ Alkmaar, sahasında 2-0 geriye düştüğü L Grubu mücadelesinde Partizan ile 2-2 berabere kaldı. Puanını 9 yapan AZ Alkmaar, 10 puanlı Manchester United'ın ardından grupta adını son 32 turuna yazdıran ikinci takım oldu.

APOEL ise deplasmanda Dudelange'yi 2-0 mağlup ederek puanını 7 yaptı ve A Grubu'nda 15 puanlı Sevilla'nın ardından son 32 turuna kalan ikinci takım oldu.

D Grubu'nda Sporting Lizbon, evinde PSV'yi 4-0, LASK da deplasmanda Rosenborg'u 2-1 yendi. Puanını 12 yapan Sporting Lizbon ve 10 puana çıkan LASK, grupta son 32 turuna yükselmeyi garantiledi.

Celtic, sahasında Rennes'i 3-1'lik skorla geçerek 13 puana yükseldi ve E Grubu'nda son 32 turu bileti aldı.

Gruplarda son hafta karşılaşmaları, 12 Aralık'ta oynanacak.

BEŞİNCİ HAFTADA ALINAN SONUÇLAR

Beşinci haftada oynanan maçlarda alınan sonuçları şöyle:

A Grubu

Dudelange (Lüksemburg) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi): 0-2

Sevilla (İspanya) - Karabağ (Azerbaycan): 2-0

B Grubu

Lugano (İsviçre) - Kopenhag (Danimarka): 0-1

Malmö (İsveç) - Dinamo Kiev (Ukrayna): 4-3

D Grubu

Rosenborg (Norveç) - LASK (Avusturya): 1-2

Sporting Lizbon (Portekiz) - PSV (Hollanda): 4-0

E Grubu

Lazio (İtalya) - Cluj (Romanya): 1-0

Celtic (İskoçya) - Rennes (Fransa): 3-1

F Grubu

Vitoria (Portekiz) - Standard Liege (Belçika): 1-1

Arsenal (İngiltere) - Eintracht Frankfurt (Almanya): 1-2

G Grubu

Feyenoord (Hollanda) - Rangers (İskoçya): 2-2

Young Boys (İsviçre) - Porto (Portekiz): 1-2

H Grubu

Ferencvaros (Macaristan) - Espanyol (İspanya): 2-2

CSKA Moskova (Rusya) - Ludogorets (Bulgaristan): 1-1

I Grubu

Olexandriya (Ukrayna) - Wolfsburg (Almanya): 0-1

Saint-Etienne (Fransa) - Gent (Belçika): 0-0

J Grubu

Wolfsberger (Avusturya) - Borussia Mönchengladbach (Almanya): 0-1

Medipol Başakşehir (Türkiye) - Roma (İtalya): 0-3

K Grubu

Braga (Portekiz) - Wolverhampton (İngiltere): 3-3

Beşiktaş (Türkiye) - Slovan Bratislava (Slovakya): 2-1

L Grubu

AZ Alkmaar (Hollanda) - Partizan (Sırbistan): 2-2

Astana (Kazakistan) - Manchester United (İngiltere): 2-1