UEFA'da F.Bahçe mi G.Saray mı daha büyük tartışması

UEFA Medya Sorumlusu Pedro Pinto, Şenes Erzik ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı'nın da aralarında bulunduğu ortamdaki ilginç sohbet ortaya çıktı.

"GALATASARAY DAHA BÜYÜK BİR MARKA"

UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, UEFA’nın medya sorumlusu Pedro Pinto, 10 ülkenin önemli gazetecileri ve Türkiye’deki spor müdürlerini Beşiktaş-Monaco maçı öncesi yemekte buluşturuyor. Yemeğin onur konuğu; UEFA eski icra kurulu üyesi Şenes Erzik.

UEFA Medya Sorumlusu Pinto, Türkiye'deki spor muhabirlerine bir soru yöneltiyor;

-Beyler size göre hangisi daha büyük: Fenerbahçe mi, Galatasaray mı?

Vatan Gazetesi Spor Müdürü İbrahim Seten söze giriyor:

- Pedro bizi bırak, UEFA olarak siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Hangisi daha büyük?

Pedro biraz düşünüp cevabı veriyor:

- Galatasaray. Çünkü Avrupa’daki bilinirlik, başarı ve uluslararası yıldızlar açısından hiçbir Türk takımı Galatasaray'ın yerini tutamaz. Hagi’yle başlayan yıldız transferleri, en son Drogba ve Sneijder’la zirve yaptı. Dolayısıyla bence Galatasaray marka olarak daha büyük.

Masadaki bazı isimler Pedro Pinto'nun bu görüşüne itiraz ederek Anelka, Roberto Carlos örneklerini gösteriyor.