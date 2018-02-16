UEFA'da gecenin sonuçları

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan maçlarda milli oyuncularımız da forma giydi.
Milli oyuncu Ömer Toprak'ın ilk 11'de forma şansı bulduğu Borussia Dortmund ağırladığı Atalanta'yı uzatmalarda bulduğu golle 3-2 mağlup etti.
Milan'da maça ilk 11'de başlayan milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, 75. dakikada yerini Borini'ye bıraktı.
Villarreal'de milli oyuncu Enes Ünal, 54. dakikada Samu Castillejo'nun yerine oyuna dahil oldu.
İŞTE GECENİN SONUÇLARI
FC Astana (Kazakistan) - Sporting Lisbon (Portekiz): 1-3
Olympique Marsilya (Fransa) - Braga (Portekiz): 3-0
Östersunds (İsveç) - Arsenal (İngiltere): 0-3
Ludogorets (Bulgaristan) - Milan (İtalya): 0-3
Real Sociedad (İspanya) - Salzburg (Avusturya) 2-2
Spartak Moskova (Rusya) - Athletic Bilbao (İspanya): 1-3
Nice (Fransa) - Lokomotiv Moskova (Rusya): 2-3
Borussia Dortmund (Almanya) - Atalanta (İtalya): 3-2
FCSB (Romanya) - Lazio (İtalya): 1-0
Partizan (Sırbistan) - Viktoria Plzen (Çekya): 1-1
Olympique Lyon (Fransa) - Villarreal (İspanya): 3-1
Napoli (İtalya) - Leipzig (Almanya): 1-3
Celtic (İskoçya) - Zenit (Rusya): 1-0
AEK (Yunanistan) - Dinamo Kiev (Ukrayna): 1-1
Kopenhag (Danimarka) - Atletico Madrid (İspanya): 1-4