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UEFA'da gecenin sonuçları

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçları başladı. 4 mücadelenin yapıldığı gecede, ev sahipleri karşılaşmalardan galibiyetle ayrıldı.

UEFA'da gecenin sonuçları
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UEFA Avrupa Ligi'nde geceye Mesut Özil damga vurdu. Atılan 4 golün 3'ünde payı olan Özil, Arsenal'i CSKA karşısında rahat bir zafere taşıyan isim oldu. 

YARIM SAATTE BİTTİ

Maça hızlı başlayan Arsenal, 9. dakikada Ramsey'in golüyle öne geçti. Rus takımı CSKA gecikmeden skoru 1-1 yaptı. 15. dakikada gelen beraberlik golünün sahibi Golovin.

23. dakikada ise durdurlamayan Mesut Özil, penaltı kazandı. Topun başına gelen Lacazette skoru 2-1 yaptı.

Gecenin yıldızı Mesut Özil, önce 28. dakikada Ramsey ardından 35. dakikada Lacazette'e asist yaparak skorun 4-1 olmasını sağladı.

GECENİN DİĞER MAÇLARIN SONUÇLARI

Atletico Madrid 2 - 0 Sporting Lisbon

Lazio 4 - 2 Salzburg

RB Leipzig 1 - 0 Marseille

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