UEFA'da son 16 tur ilk maçları tamamlandı

UEFA Avrupa Ligi son 16 tur ilk maçları 8 maçla tamamlandı. Arsenal, Milan deplasmanında büyük avantaj yakalarken, Dortmund evinde sürpriz bir mağlubiyet aldı.
Çeyrek finale yükselen takımlar, 15 Mart Perşembe günü yapılacak rövanş maçlarının sonunda belli olacak.
İŞTE SONUÇLAR
Milan (İtalya) - Arsenal (İngiltere): 0-2
Borussia Dortmund (Almanya) - Salzburg (Avusturya): 1-2
CSKA Moskova (Rusya) - Olympique Lyon (Fransa): 0-1
Atletico Madrid (İspanya) - Lokomotiv Moskova (Rusya): 3-0
Sporting Lizbon (Portekiz) - Viktoria Plzen (Çekya): 2-0
Olympique Marsilya (Fransa) - Athletic Bilbao (İspanya): 3-1
Leipzig (Almanya) - Zenit (Rusya): 2-1
Lazio (İtalya) - Dinamo Kiev (Ukrayna): 2-2