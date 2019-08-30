UEFA'da temsilcilerimizin muhtemel rakipleri

UEFA Avrupa Ligi’nde 2019-2020 sezonu grup etabının kura çekimi bugün yapılacak. Gruplar, Monaco’da TSİ 14.00’te çekilecek

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci organizasyonu UEFA Avrupa Ligi’nde kura heyecanına 3 temsilcimizle katılacağız.

12 GRUP OLACAK

48 takımın yer alacağı grup aşamasında, takımlar dörderli 12 gruba ayrılacak. Torbaların, kulüplerin UEFA’daki sıralamasına göre belirleneceği kura çekiminde, aynı ülkenin takımları birbiriyle aynı grupta bulunamayacak. Beşiktaş, 1. Torba’dan kuraya dahil olacağı için daha kolay rakiplerle karşılaşacak. Başakşehir kurada 3. torbada Trabzonspor ise 4. torbada yer alacak.

MUHTEMEL RAKİPLER

1. TORBA: Sevilla, Arsenal, Porto, Roma, Manchester United, Dinamo Kiev, BEŞİKTAŞ, Basel, Sporting, CSKA Moskova, Wolfsburg, Lazio

2. TORBA: PSV, Krasnodar, Celtic, Kopenhag, Braga, Gent, Borussia Monchengladbach, Young Boys, Astana, Ludogorets, APOEL, Eintracht Frankfurt

3. TORBA: Saint-Etienne, Karabağ, Feyenoord, Getafe, Espanyol, Malmö, Partizan, Standard Liege, Wolverhampton, Rennes, Rosenborg, BAŞAKŞEHİR

4. TORBA: AZ Alkmaar, Vitoria Guimaraes, TRABZONSPOR, FC Oleksandriya, F91 Dudelange, LASK Linz, Wolfsberger AC, Slovan Bratislava, FC Lugano, Glasgow Rangers, Cluj, Ferencvaros