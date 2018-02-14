UEFA'dan 3 büyüklere uyarı

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Türk kulüplerinin finansal sorunları ve Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası adaylığı konularında açıklamalar yaptı.

"EN BORÇLU 20 KULÜP İÇİNDE 3 TÜRK KULÜBÜ VAR"

UEFA Başkanı, Avrupa'da 2016 yılı itibarıyla en fazla borcu olan ilk 20 kulüp içinde 3 Türk takımının yer aldığı UEFA tarafından yayımlanan raporu değerlendirdi. Ceferin, "UEFA Finansal Fair Play çerçevesinde kulüplerin finansal durumları incelenmeye devam ediyor. Türk kulüplerinin de finansal durumunu biliyoruz. UEFA'nın ilgili birimleri gereken adımları atıyor" diye konuştu.

Ceferin, EURO 2024'ü düzenlemek için adaylık başvurusu yapan Türkiye ile Almanya'nın durumuna da değinerek, "2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı düzenlemek için iki büyük ülke adaylığını koydu. Mükemmel bir adaylık süreci işliyor. UEFA İcra Kurulu tarafından verilecek karar sonrasında şampiyonayı düzenleyen ülkeyi göreceğiz" ifadelerini kullandı.