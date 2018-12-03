UEFA'dan 3'üncü Avrupa kupası

İrlanda'nın başkenti Dublin'de gerçekleştirilen toplantı sonrası UEFA'nın resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamaya göre 2021-2022 sezonundan itibaren düzenlenecek olan yeni turnuvada 32 takım, dörderli 8 grupta mücadele edecek ve karşılaşmalar perşembe günleri oynanacak.

Turnuvada gruplarını lider tamamlayan ekipler, doğrudan son 16 turuna katılmaya hak kazanacak.

PLAY-OFF TURU

Grupları ikinci sırada bitiren ekiplerle UEFA Avrupa Ligi gruplarında üçüncü olan takımlar, yeni turnuvanın play-off turunda yer alacak ve yoluna son 16 turunda devam edecek.

Gruplardan sonra eleme usulüyle oynanacak maçların ardından turnuvanın şampiyonu belirlenecek. Ayrıca turnuvanın şampiyonunun bir sonraki sezon UEFA Avrupa Ligi'ne direkt katılacak.

İNTERTOTO KUPASI YENİDEN

İlk kez 1961'de başlatılan ve 1995'te UEFA tarafından yaz aylarında düzenlenen futbol organizasyoyduç

2006 yılına kadar UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Kupası'na katılamayan üç takım UEFA Kupası'na 1.turdan başlama hakkı kazanıyordu.

2006 yılından itibaren statü değişmiş, bu kupadaki ilk on bir takım UEFA Kupası'na 2. ön eleme turundan katılmaya başlamıştı.

UEFA Intertoto Kupası, 2008 yılında son kez düzenlenmiş, dört Avrupa kupası birden olunca değerini kaybetmiştir.

2008 yılında da UEFA kararı ile kaldırılmıştır.