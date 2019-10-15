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UEFA'dan 'asker selamı' soruşturması

UEFA, Almanya ve Fransa'nın başvurusu üzerine oynadığımız son iki maçtaki gol sevinçlerinde oyuncularımızın asker selamı yapması sebebiyle soruşturma açtığını, TFF'ye bildirdi.

| Haber Merkezi
UEFA'dan 'asker selamı' soruşturması
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Milli futbolcularımız, Arnavutluk ve Fransa maçlarında atılan gollerden sonra Suriye'de Barış Pınarı Harekatı'nda olan Mehmetçik'e asker selamıyla destek vermişti. UEFA, asker selamı yapıldığı gerekçesiyle soruşturma başlattı.

UEFA, TFF'DEN SAVUNMA İSTEDİ

Arnavutluk maçı sonrası futbolcularımızın asker selamı vermesi, harekata karşı olan ülkeleri kızdırmıştı. Fransa, mücadele öncesi aynı selamın tekrarlanmaması konusunda Türkiye'yi uyarsa da milli futbolcularımız, Kaan'ın golü sonrası yine asker selamıyla Fransızlara cevap verdi.

Almanya ve Fransa'nın şikayeti üzerine UEFA, asker selamı hakkında soruşturma başlatarak, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yazılı savunma istedi.

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