UEFA'dan Belçika'ya 'turnuvalara almayız' tehdidi

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle Belçika ’da vakaların sayısı 18 bini, ölenlerin ise bin 200’ü geçti.

Koronavirüsün yarattığı etkiyle futbol sezonlarının birbiri ardına ertelenmeleri, bu sezonların nasıl tamamlanacağına yönelik soru işaretlerini beraberinde getirdi.

EN RADİKAL HAREKET BELÇİKA'DAN GELMİŞTİ

Bu konuda en radikal adımı Belçika atarak ligi kaldığı yerde tescil, şampiyonu da Club Brugge olarak ilan etmeye karar verdi.

Ancak bu gelişme Avrupa futbolunun patronlarının hoşuna gitmedi. UEFA, ülkelerdeki futbol sezonlarının temmuz ve ağustosta da olsa bir şekilde tamamlanmasını istiyor, bu durumun gelecek sezonun Avrupa kupalarına katılım açısından elzem olduğunu düşünüyor.

UEFA, LİGLERİN OYNANARAK TAMAMLANMASINI İSTİYOR

Belçika'da alınan kararın hemen ardından UEFA tarafından federasyonlara bir mektup gönderildiği ve futbol sezonlarının oynanarak tamamlanmasının istendiği belirtiliyor.

Çünkü UEFA'nın, Belçika'nın aldığı kararın domino etkisi yaratmasından ve Avrupa'daki başka ülkelerin de bu yolu izleyerek mevcut puan durumu üzerinden liglerini sonlandırmaya teşebbüs etmesinden çekindiğine dikkat çekiliyor.

Club Brugge'ü şampiyon ilan ederek sezonu mevcut haliyle tescil eden Belçika'ya da özel bir uyarı yapıldığı, bu durumda takımlarının gelecek sezonki Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ne kabul edilmeyeceğinin iletildiğine işaret ediliyor.

Ancak buna karşın Belçikalı yetkililerin geri adım atmadığı ortaya çıktı.

Belçika 1. ligi olan Pro League'in başkanı olan Peter Croonen'in beraberindekilerle birlikte, UEFA ile dün bir videolu görüşme yaptığı ortaya çıktı.

Ülke basınındaki haberlere göre Belçikalı yetkililer bu görüşmede UEFA'ya, Avrupa kupalarına katılım hakkını kaçıracak olsalar bile, aldıkları karardan dönmeyeceklerini aktardılar.

Belçika ligi başkanı Peter Croonen de konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Belçika'nın gelecek sezonun Avrupa kupaları için beş biletinin cepte olduğunu garanti edemeyiz" diyerek yaşananları ve bunun sonucunda kendilerini bekleyen acı reçeteyi ilk ağızdan itiraf ederek şunları ekledi:

"KENDİ LİGİMİZİ NASIL TAMAMLAYACAĞIMIZA KARAR VERME HAKKINA SAHİBİZ"

"Kendi ligimizi nasıl tamamlayacağımıza karar verme hakkına sahibiz. Ancak UEFA şimdi bizden, futbol oynamaya devam ederek dayanışma göstermemizi istiyor. Ancak biz dayanışmadan başka bir şey anlıyoruz. Böyle bir karar almak bizim de hoşumuza gitmiyor, biz de oynuyor olmayı tercih ederdik. Ancak bu durumda sağlık ağır basıyor, bunu UEFA'ya da söyledik".