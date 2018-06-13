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UEFA'dan Beşiktaş, F.Bahçe ve Trabzonspor açıklaması

UEFA, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un FFP kurallarına dair açıklamada bulundu.

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UEFA'dan Beşiktaş, F.Bahçe ve Trabzonspor açıklaması

UEFA, Beşiktaş'ın 2017-2018 sezonunda Finansal Fair Play kurallarına uyduğunu, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un ise kurallara kısmen uyduğunu açıkladı.

AÇIKLAMA YAPILDI

Fenerbahçe'den KAP'a yapılan açıklama şu şekilde;

"UEFA tarafından Şİrketimizde yapılan incelemerle ilgili yapılan açıklama aşağıdaki gibidir:  UEFA CFCB  (Kulüp Finansal Kontrol Kurulu) İnceleme Dairesi'nin yaptığı çalışmalar sonunda, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün  2017/18 sezonunda belirlenen hedefleri kısmen yerine getirdiği sonucuna  varmıştır. Sonuç olarak, transfer kısıtlamaları ve A Listesinde yer alan oyuncu sayısının sınırlandırılması gibi öngörülen koşullu sportif önlemler kaldırılmayacak ve 2018/19 sezonunda uygulanmaya devam edecektir. Varsa, anlaşmada belirtildiği  şekilde ek mali kesintiler yapılacaktır.  Anlaşma rejimi, en başta öngörüldüğü üzere, Fenerbahçe SK için 2019 / 20 sezonu sonuna kadar uygulanmaya devam edecektir."

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