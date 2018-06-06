UEFA'dan Beşiktaş'a para cezası

1 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak statlar Rusya'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'na çok az zaman kala Reuters, maçların oynanacağı statların kuş bakışı görüntülerini servis etti.

2 Galatasaray Nagatomo transferini bitirecek Galatasaray Japon futbolcu Nagatomo'yu kadrosuna katmak için girişimlere başladı. İnter transfer için 3 milyon euro artı bonus istiyor, Galatasaray ise 3 milyon euroya transferi bitirmek planlıyor.

3 Josef de Souza'dan transfer açıklaması İngiltere Premier Lig'den teklif alan Fenerbahçeli Josef de Souza, geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. Brezilyalı futbolcu ülkesi takımlarından Vasco da Gama'da oynamak istediğini belirtti.

4 Spor dünyasının en çok kazananı Floyd Mayweather Geçtiğimiz yılın en çok kazanan sporcuları belli oldu. Ünlü futbolcular Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar ilk beşte yer alırken, zirvede boksör Floyd Mayweather var.

5 Beşiktaş'ın gündemindeki yeni sağ bek Beşiktaş sağ bek transferinde rotasını İsviçre'ye çevirdi. Siyah-beyazlı ekip Basel'den Michael Lang'i transfer etmek istiyor.

6 Galatasaray Muğdat Çelik'le anlaştı Galatasaray, Akhisarspor ile sözleşmesi sona eren Muğdat Çelik'i transfer ediyor. Sarı-kırmızılıların 28 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

7 Son 10 yılın UEFA kulüp sıralaması UEFA, son 10 yılın kulüp takımları sıralamasını açıkladı. Beşiktaş Türk takımları arasında zirvede yer aldı. İşte o sıralama ve puanlar...

8 F.Bahçe Pereira'ya 1.9 milyon euro tazminat ödeyecek Sarı-lacivertli kulüpten olaylı bir şekilde ayrılan Vitor Pereira'dan kötü haber geldi. FIFA, Fenerbahçe'yi 1.9 milyon euro (10 milyon TL) tazminat ödemeye mahkum etti.

9 Galatasaray Burak Yılmaz'ı istiyor Beşiktaş'tan sonra Galatasaray'ın da Burak Yılmaz'ı transfer etmek için girişimlere başladığı öğrenildi.