UEFA'dan Beşiktaş'a para cezası

UEFA, Beşiktaş'ta Bayern Münih maçında yaşananlar nedeniyle para cezası verdi.
DİSİPLİNE SEVK EDİLMİŞTİ
Beşiktaş, Bayern Münih ile Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında kendi sahasında oynadığı karşılaşmada taraftarların sahaya yabancı madde atması, yetersiz organizasyon ve merdivenlerin boş bırakılmaması nedenleriyle UEFA Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.
SAHAYA KEDİ GİRMİŞTİ
Disiplin Kurulu'ndan bugün yapılan açıklamada, Beşiktaş'a 34 bin Euro para cezası verildiği açıklandı.
Öte yandan UEFA Disiplin Kurulu'nun Beşiktaş'a verdiği para cezasının nedenlerinin biri de sahaya giren kedi olduğu öğrenildi.