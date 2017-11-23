UEFA'dan Carvajal'a soruşturma

Maç 6-0 iken sarı kart gören Real Madrid'in sağ beki Carvajal, grubun son maçı olan Borussia Dortmund karşılaşmasında sarı kart cezası nedeniyle oynayamayacak.

Real Madrid, grup ikinciliğini garantilerken Carvajal, son 16 turunda formasına kavuşabilecek.

DAHA UZUN CEZA ALABİLİR

Apoel deplasmanının 90. dakikasında taç atışını geciktiren ve bu nedenle sarı kart gören Carvajal, UEFA Disiplin Kurulu'na sevk edilirken, Etik ve Disiplin Komitesi'nin 15. maddesine göre daha uzun bir ceza alabilir.

UEFA Etik ve Disiplin Komitesi, Dani Carvajal hakkındaki kararını 7 Aralık'ta verecek. 15. MADDE NE DİYOR? UEFA'nın 15. maddesinde bir oyuncunun kasıtlı olarak sarı veya kırmızı kart görmesinin iki maç ile cezalandırılacağı belirtiliyor.